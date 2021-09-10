台灣基進立委陳柏惟罷免案，出現重大發展，國民黨前立委顏寬恒8日在臉書發文，指立委陳柏惟問政沒有站在人民的立場，甚至讓海線屯區被戲稱為「中二」選區，並宣布要成為罷免陳柏惟團體的「義工」。也是台中人的資深媒體人黃暐瀚表示，真正會讓台中人去投罷免票的，就是陳柏惟在立法院疫苗表決中，沒有支持加買到4千萬劑疫苗。

黃暐瀚9日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中表示，台中市民真的覺得「可割可棄」陳柏惟這個立法委員，可以罷掉，但其實並不是因為他講「×話」，年輕的網友有可能會覺得他幹嘛講那些「×話」，雖不喜歡他，但讓大家去投票還有點難度。

黃暐瀚接著表示，真正會讓台中人去投罷免票的，就是陳柏惟在立法院的疫苗表決，他並沒有支持加買到4千萬劑。當然陳柏惟有他的說法，他說是要逼我們買中國大陸疫苗；黃暐瀚對此表示，他真的聽不懂這說法，這法令上也不允許。但陳柏惟沒有在立院支持買4千萬劑疫苗，因而讓大家現在還沒打到疫苗，他覺得這才是「重中之重」。

黃暐瀚認為，現在只有陳柏惟被提罷免，所以顏寬恒和刪Q總部的人，不應該就把陳柏惟未在立院支持買4千萬劑疫苗這件事忽略，應該是把這件事放在最前面，他沒有幫我們發聲，他沒有去要我們需要的疫苗，重點才是這個，這件事才有可能讓大家走出門去投票，至於批陳柏惟都講「幹話」，只是讓他下次選舉選不上，但跟現在要罷免他，是兩回事。