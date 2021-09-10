日本共同社報導，日本檢疫時查到18人感染Eta變異株，這是日本首度查到有人感染Eta變異株，這種變異株被世界衛生組織（WHO）列為「需留意變異株」之一。

報導指出，日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）截至9月3日的統計顯示，日本在實施檢疫時查到有18人感染Eta變異株。去年12月以後有多個國家查到有人感染Eta變異株，這是日本首度查到有人感染Eta變異株。

此外，日本檢疫時查到有19人感染Kappa變異株，這是最早在印度發現的變異病毒株。在日本，除了檢疫時查到有人感染Kappa變異株以外，今年6月三重縣曾公布有人感染Kappa變異株病例。

Eta及Kappa變異株都被世界衛生組織列為「需留意變異株」（Variants of Interest VOI），警戒層級低於「高關注變異株」（Variants of Concern VOC）的Alpha 、Delta等變異株。（編輯：劉學源）1100910