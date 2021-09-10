北屯廍子重劃區擁有親民房價，區域建案又以系列造鎮案最受矚目。（盧金足攝）

台中市北屯區交通方便，生活機能佳，近幾年來躍升為首購熱區。（盧金足攝）

受建材漲價、缺工等因素影響，房價出現調漲行情，首購熱區更出現跳價效應，包括北屯、潭子、海線等紛紛衝上3字頭，八年級生平均月薪約3萬元，買房夢想遙不可及，年輕人購屋並非想像中困難，業者建議，相較成屋定型且頭期款數目龐大，預售屋具備付款壓力低、客變性高、增值力高三大優勢，正是房市入門首選。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔指出，自備款不足是多數年輕人的買房罩門，成屋頭期款動輒上百萬，預售屋則以房屋總價約10-15％作為訂簽金，並有2-3年工程期可準備10-15％期款與交屋款，大幅降低付款壓力，只要理解付款流程，跨出買房第一步其實不難。

從理財角度來看，在通貨膨脹之下，相對錢幣越來越薄，房價不減反增的相對保值或增值現象也成為資產配置的一種選擇。

預售屋看不到摸不到，難免存有疑慮，總太地產銷售顧問提醒，購買預售屋必須針對優缺點一一運用突破，比方說善用客變優勢可打造最符合自身需求的住宅空間；需要注意的是，預售案尚未取得執照前風險大，若面臨建商倒閉更是求償無門，選擇信譽高的品牌建商，針對後續糾紛處理相對有保障。

盤點大台中首購熱區，北屯廍子重劃區擁有親民房價，區域建案又以總太地產系列造鎮案最受矚目，最新「心之所向」主力24-38坪、2-3房，格局可配合住房需求做局部客變調整，規畫下沉式公園、綠營區、跑酷場等特殊公設， 磁吸求新求變的年輕族群、小家庭等自住買盤入手。周邊新案如大毅建設「人人幸福」、「情定水蓮NO.17」開價已破3字頭買氣旺，即將進場的「順天建設大仁段案」也有望定錨新高價。

被視為「下一個北屯」的潭子區，近年受惠利多挹注大量人口移入，吸引鄉林、大熊、久樘、嘉磐、寶璽、佳茂等知名建商搶進推案。熱銷建案包括大熊「熊立方」、久樘開發新案「久樘臻悅」近期即將公開；寶璽機構旗下睿嚮建設首案「睿嚮大涵」，最快今年第四季登場。

在清水大力推案的遠雄集團，系列建案繼「遠雄之星8」後，第9期「遠雄幸福成」再打出台中最後1字頭房價，預計第三季正式進場。