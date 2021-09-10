資深媒體人黃創夏8日表示，台灣20歲以上公民數1931萬人，但目前疫苗到貨總量僅1300萬劑，疫苗不夠就是不夠，許多側翼攻擊為此譴責台灣人民挑疫苗等。資深媒體人黃光芹對此表示，黃創夏哪裡說錯？台灣疫苗確實不夠，那些出征黃創夏的側翼、網軍們，滾。

黃光芹9日在臉書貼文指出，黃創夏哪裡說錯？台灣的疫苗確實不夠。依最新統計，已施打的疫苗為1092萬8720劑，扣除已打第二劑者90萬0651劑，則已施打第一劑疫苗者，只有1002萬8069人，還未打第二劑。

黃光芹接著表示，再依疫苗到貨及捐贈量來計算，AZ疫苗為803萬劑、莫德納為402萬劑、高端為87萬劑，總數為1292萬劑。但是台灣有2356萬人，扣除411萬7822位20歲以下者，成年人大約1945萬人。換句話說，不管民眾挑不挑疫苗，仍有943萬成年人沒打第一劑。而以現有的疫苗總數，要所有成年人打到疫苗，仍差653萬劑，更遑論打第二劑。

黃光芹直指，我們的疫苗差距，要完整接種，差距是數以數千萬計，把責任向外推，罵民眾是刁民，不是辦法。民眾應遠離為特定政黨疫苗護航的政客和政治醫生，甚至不把票投給他們，也不要找他們問診。她甚至嗆，那些出征黃創夏的側翼、網軍們，滾。