星座運勢網站「星座上上簽」分析，處女座、獅子座、天蠍座的女人充滿吸引力，受到許多異性的愛慕，不過要符合她們的擇偶條件非常困難，因此讓許多追求者想要愛她，又覺得自己配不上。

▍1.處女座

處女女對自己的要求非常嚴格，無論是外表還是內在，都一定要達到自己心目中的標準，如果沒有如願，她就不會放過自己，因此她們往往將自己保持在很棒的狀態，外表漂亮，又擁有很強的工作能力，讓身邊的異性都非常心動，不過因為她們條件很好，擇偶標準也很高，許多男人會覺得配不上，因此遲遲不敢追求。

▍2.獅子座

獅子女性格熱情，充滿自信，往往散發著強大的氣勢，在人群中非常顯眼，她們活潑大方，又捨得花大錢打扮自己，外貌非常亮眼，因此能吸引到許多異性的注意，不過在感情關係中獅子女比較強勢，希望能主導一切，另一半最好能順從她的想法，有時會因此嚇到追求者，就算一開始被她吸引，也很容易在追求過程中覺得配不上她。

▍3.天蠍座

天蠍女習慣與旁人保持距離，有時會給人冷漠的感覺，不過這完全無損她的魅力，在異性眼中她們充滿神祕感，讓人燃起熊熊的征服慾，想要更深入的了解她，不過天蠍女不會輕易讓一個人走入自己的世界，如果有追求者接近，她們會給予考驗和試探，這個階段往往會嚇跑許多人，很多男人想要追她，卻又覺得自己不配。