★走入江湖的外商女主管

自亮麗的舞台轉身

「我進殯葬業第一個月就摔斷腿，三個月還在撞牆期。朋友都打賭，我絕對撐不久！」萬安生命集團行銷業務部副總經理吳寶兒笑著說。

投入殯葬業十四年，她見證了台灣殯葬業的起飛與轉型，從刻板印象中滿口橫話、叼菸、嚼檳榔、刺青的「三教九流」，逐漸蛻變成著西裝、暖心、證照化，有制度與使命感的專業工作。

四十歲以前，吳寶兒是外商廣告公司的高階主管。她大學念的是企管系，因學長的引薦而踏入多采多姿的時尚廣告界工作，一待就超過二十個年頭。踩在時尚的巔峰，創意新穎的她屢獲國際廣告大獎，更帶動品牌業務銷售達到高峰。

在尚未踏入殯葬業之前，她和多數人一樣，對這個產業並無特別的好感。九○年代末的殯葬業，三不五時就會傳出各種負面新聞：到急診室搶屍體、在殯儀館鬥毆打群架、回收守靈區的腳尾飯牟利……等。

吳寶兒形容她對殯葬業最初的印象：「這是一個黑暗、充斥角力的產業。」

中年轉業，是她生命中意料之外的發展。受好友請託，她毅然接下萬安生命事業機構企劃部副總經理一職，協助處理醫院標案事宜。

「當時我想，我應該可以為這個行業帶來不同的改變吧！真的是瘋了，才會給自己這麼偉大的責任。」說起初入行時的天真理想，她忍不住哈哈大笑。

從講英文到烙台語

懷著雄心壯志投入殯葬業，等著吳寶兒的卻是一連串的挫敗。

以往在廣告公司，同事來自不同國家，中英文挾雜交談再平常不過。

而且身邊的人多半溫文儒雅，談吐斯文。會議時BBcall或手機一定關靜音，嚴守議事規則，就事論事地討論或辯論，不會口出惡言。

除此之外，工作氣氛也相對自由開放，早上不用趕著打卡。

但在傳統且保守的殯葬業，卻是截然不同的光景。

周一至周六，天天早晨八點半準時打卡、必須穿公司制服、腳踩某一高度的高跟鞋。

更糟的是開會毫無效率，對她這個初闖叢林的老白兔來說，簡直無法相信。

吳寶兒生動地形容早期開會時的混亂場景：「每個人都拿黑金剛大哥大，鈴聲此起彼落，主席台上說話，台下說得更多。家屬隨時都有要事需溝通、協調，手機二十四小時不得關機、不能漏接任何電話。一個會議最少開三小時，開一整天是常有的事，過個企劃書會議更是達旦通宵。」

當時，殯葬業的風氣相對封閉，主管們都是跟著老闆一起奮鬥打拚天下的「汗馬功臣」，也是情同手足的「拜把弟兄」，女性員工極為少數，更不用說是女性主管。

「傳統殯葬業有他們自己的溝通方式，而我初來乍到，因習慣常不小心烙出一兩句英文，每每都會飄來異樣的眼光！我也常常聽不懂他們講的台語，更別說人人皆能隨口一說的俚語，真的是鴨子聽雷，有聽沒懂！」吳寶兒苦笑著回憶道。

一支廣告改變殯葬思維

在此之前，葬儀社做生意都是仰賴地方人士或曾經服務過的家屬介紹，一年要做幾單很難訂定目標，要靠死人做生意，難！

殯葬人員入行門檻低、形象不好，更有許多陋習，例如要給師父、道士、抬棺們名為「除穢」的紅包，想順利訂到好日子的禮廳與火爐要打通關塞紅包，辦好後事後土公仔也要吃紅，零零總總的都是殯葬成本。

錢難賺，成本外的支出又多，再再讓殯葬業水準難以提升，從來沒有一家公司做過殯葬服務廣告。

當吳寶兒提出要做企業的品牌廣告時，不少人納悶：「這女人頭殼壞掉了嗎？把棺木跟骨罐放在電視上播放，多不吉利、晦氣呀！為什麼要花錢做品牌廣告？」

然而，這支名為「用你想要的方式．道別」的廣告，卻翻轉了人們對殯葬業的印象。

故事細數女主角庸庸碌碌的一生，有許多遺憾。小時候沒吃到冰淇淋、沒能和初戀情人結婚、覺得老公陪工作比陪孩子還多、兒子幫她開了冰店結果她卻病倒了……。她很想親手做冰淇淋給孫子吃，但再也沒有機會，沒能健康地走出醫院。

「人的一生中很多事情不能如願，但後事是你最後一個可以圓滿的機會。」女主角人生最後的一場喪禮，幫她實現了夢想。每個來與她道別的人，都拿著一支冰淇淋，化解她的遺憾。

影片中不見棺木、更沒有骨罐畫面，卻在短短一個月內就感動了全台上千萬人，顛覆了社會大眾對殯葬業的負面觀感。

最後，這支出色的廣告不僅讓集團的知名度在一夕之間竄紅，也於二○○八年時報廣告獎項中，獲得金句獎的殊榮與肯定。

「後來，我又說服老闆，既然做了廣告、建立了品牌形象，員工的素養也要跟著向上提升才行。」

二○○七年起，集團明文規定員工不得吃檳榔、拒收受紅包，當時還引發不小的風波。

此外，服務家屬時必需穿西裝打領帶，靈車更要清理得乾乾淨淨的，明碼標價張貼出來以供公議。

這些大大小小的轉變，逐漸洗刷了過往殯葬業的污名，也讓集團年年評鑑都獲優等肯定。

串聯世界的擺渡人

二○○八年亞洲殯葬業蓬勃發展，國際殯葬博覽會每年固定於香港或澳門召開，來自世界各國的殯葬協會與業者匯集於此，交換學習、互相切搓。

萬安生命每年都受邀參與此盛會，分享台灣市場的經驗，這也使世界各地的殯葬人源源不絕地來台取經。

吳寶兒自願肩負起開拓國際市場業務及經營海外市場的任務，影響擴及香港、澳門、中國、越南、新加坡、馬來西亞等地。

尤其在中國，她親自走過二十一個省、三個直轄市、三個自治區、兩個特別行政區，深耕於中國大大小小的殯儀館及墓園不下三百個。

致力於扮演二岸的陰陽擺渡使者，吳寶兒樂於分享台灣的人文精神和精緻的殯儀服務，從臨終關懷、初終、接體、告別奠禮，到入厝安家、後續關懷（百日、對年、合爐）等，如何做到「生死相安．圓滿託付」，希望能召集眾人之力共同為殯葬產業付出心力、創建美好的願景。

用墓園一日學改變孩子的生命觀

吳寶兒至今接觸過各式各樣的家屬，讓她體悟到在少子化、親緣淡薄的年代，高塔陵園終將成為後人遺忘的無主厝。

比起死後的世界，現在的她，更關注如何在有限的生命中活出最大的快樂。

近年來，她投身於教育學程，推廣生死教育、傳承殯葬科儀，更提倡「殯儀館／墓園一日學」的生命體驗。

透過一日學的行旅，看著遺體離開冰櫃，她帶領學生經歷洗穿化、入殮、告別、火化、撿骨、安葬等程序，親眼見證人從肉身化為灰燼，最後回歸塵土的歷程，期盼能使他們體悟「生命短暫，愛要即時，珍惜所有」。

「教書就是傳承。」吳寶兒表示，兼任教師的車馬費並不多，交通和時間成本完全不划算。然而，當她看見學生們震撼的眼神、喚起生命力的感動，所有辛勞便有了意義。

體驗過人生的終程，更會珍惜擁有的當下。離開教室，相信這些年輕的孩子，自此對生命將有不一樣的省思。

為將來「被照顧」做好準備因為不想虛度光陰，過去十年來，吳寶兒陸續拿到兩所國立大學商學院的碩士學位及教育學程。她也考慮再攻研樂齡產業及長照相關的碩士，為即將邁入此族群的自己盡一份心力。

為了準備「被照顧」，她先學習如何照顧人。不但取得照服員證照投入長照事業，也延伸生死服務區塊鏈、協助社區照顧關懷據點規劃銀髮族活動，讓長輩們健康快樂地變老。

「我從來都不想活很久，六十歲就可以離開，因為我的每一步都走得精彩。」在殯葬業多年，吳寶兒常這樣跟朋友開玩笑。

現在的她，只想把握時間雲遊四海，至今已走遍六十多個國家，希望離開人世的那一刻，沒有任何遺憾。

「我的目標是，在人生最後一刻把錢花光光，做任何事情的當下，對得起自己就好！」她笑哈哈地說。

「曾經不悔，現在不避，來日不急 。」正因生命總會停止，才彰顯出活著的時光無比珍貴！

＞＞受訪人：吳寶兒／萬安集團業務部副總經理／國立臺灣科技大學及致理科大兼任講師

「請問有什麼需要幫忙的嗎？」綁著馬尾的年輕助理招呼著，一看就知道是新進員工。

「跟大主管說我來找她喝咖啡了。」這是多年來我到萬安上課的習慣，總把企劃部當成自己的辦公室。「副總經理還在開會，請老師稍候一下。」當會議室大門緩緩開啟，卻出現一個陌生的臉孔。「楊老師，我是企劃部負責人吳寶兒。」這是我第一次見到吳寶兒，她客氣地遞上名片及咖啡，幸好熱情化解了彼此間的尷尬。

二○一一年湖南衛視「天天向上」製作單位找了殯葬人錄製清明節特別節目，希望能展現台灣文化的特色，吳寶兒居中協調，推薦我擔任特別來賓，之後幾次同台開啟了彼此的互動。除了殯葬理念一致，我們還有共同的愛好——咖啡，她的喝法蠻奇特的，冰咖啡再附上一杯冰塊，可能與她體質不耐高溫有關吧！

從滿口英文的外商廣告公司，轉換跑道到傳統的殯葬業，她也曾經像誤入叢林的小白兔般困惑、掙扎，甚至逃跑。但她發揮長才，在外以廣告幫企業做行銷，內部則規定員工服務時不吃檳榔、不收紅包、穿西裝打領帶等，重塑殯葬人專業、氣質的形象，後來更把企業觸角從台灣延伸至海外。從她身上，彷彿看見美麗的白鴿，不惜一切勇敢跳入烈焰中，最終化成更耀眼的鳳凰！

(本文摘自《眼淚的重量》/台灣東販)

【內容簡介】

站在死亡面前，我看清了生命的意義。

畫下完美句點，才能迎來新生的契機！

她，是個一睡就叫不醒的睡美人，唯有聽到「要去接體了！」才會從床上彈起。生平最害怕手機不見，因為裡頭都是屍體照片。

他，經營一家像極了深夜食堂的禮儀社，吸毒的、被家暴的、有學習障礙的人，都因他的善意而安定下來。「我從不開除員工，除非他們有更好的發展。」他說。

她和她，是棺材店長大的姊妹花。記憶裡，只要大人不在家，家中的「展示品」就成了孩子們玩躲貓貓的遊樂場，一點也不可怕。

他們不只是亡靈的送行者，對憂傷無助的家屬而言，更是不可或缺的陪伴者。

在生命殞落的幽暗谷底，他們為徬徨憂傷的人們點燃一盞盞照亮前路的明燈。

本書由一群生命閉幕式上的「魔術師（殯葬相關從業人員）」，以娓娓道來的敘事方式，將他們日常工作中觀察到的，許多不為人知、衰朽、破碎與傷感的人生百態，轉化為美好莊嚴的祝福文字。讓讀者可以從一篇篇動人的文章中，了解到是什麼原因讓他們如此熱愛一般人避之惟恐不及的行業，死亡伴隨而來的臭穢與醜惡為何不曾浸染他們溫柔炙熱的心。

專文推薦精選--釋昭慧法師

伴隨死亡而來的殘破、臭穢與醜惡，會直接產生視、聽、嗅覺的強烈感官衝擊，讓人感到無比窒息。這使筆者不免好奇，面對如上強大的感官衝擊與濃烈的哀傷氣場，那些長年身處於殯葬場域的送行者，是如何「降伏其心，安住其心」的？

蒙敏昇老師之邀，有幸於本書付梓之前拜讀本書。此中每位受訪的送行者，無論是分享他們在殯葬場域的生命觀察，還是憶述他們本身的生命故事，都讓我產生歡喜、感動之情。筆者在他們身上，找到了前述問題的明確答案。

他們之所以能於一般人避之惟恐不及的情境中「降伏其心，安住其心」，原因在於「悲天憫人」的情懷。他們運用實質有效的行動，撫慰了無數哀傷悲苦的心靈。……（略）

好文摘錄分享

★走入江湖的外商女主管

四十歲以前，吳寶兒是外商廣告公司的高階主管，懷著雄心壯志投入殯葬業，從講英文到烙台語，從自由開放到傳統封閉，她所面對的，是截然不同的光景。

當她提出要做企業品牌廣告、一改殯葬業過去給人的不良觀感時，不少人納悶：「這女人頭殼壞掉了嗎？把棺木跟骨罐放在電視上播放，多不吉利、晦氣呀！為什麼要花錢做品牌廣告？」

她入行時的天真理想「為這個黑暗、充斥角力的產業帶來嶄新的改變」， 最終能夠實現嗎？

★比整形醫師還困難的工作

入行前兩年，李安琪每天都在擔心明天的遺體不知道長怎麼樣。她印象最深刻的案子是一具流水屍，外觀看起來又黑又綠，妝怎麼樣都畫不上去。

尤其因意外損毀、已經支離破碎的遺體最難處理。不只要想盡辦法搜集所有屍塊、加以縫補，甚至整張臉都要重做。

即使回家後神經質地不停洗手、刷牙、挖鼻孔，隱隱感覺屍體的味道還在鼻腔，即使經常都得面對歇斯底里、希望能把遺體修復得跟生前完全一樣的家屬，那一句「你比整形醫師還厲害，媽媽比生前還漂亮！」就像她的信仰，時時縈繞在她的耳邊。

【作者簡介】

楊敏昇

新竹地檢署法醫

CRT教育訓練團隊顧問

玄奘大學/元培醫大兼任助理教授

出身於司法人員家庭，原本攻讀放射、醫檢領域，最後卻「不務正業」改拿解剖刀，協助法醫研究所和檢察署調查各類爭議案件死者的死因，甚至成立遺體修復團隊，替死者維持生前的美好面容；也因此，旁人總說他很「特別」，但他卻說自己只是個站在不同角度看生死的平凡大叔，但這一看，就看了20年。曾協助處理921大地震、國華航空空難、陸軍空騎旅空難等大事件，也是台灣殯葬改革推手之一。著有《遺體處理學》、《拼圖者的生命觀察》等書。