一般人聽到要做放射治療，普遍會覺得「好可怕」，那是因為對它不了解才會擔心害怕，其實放射治療在癌症初、中、晚期各有其重要的角色，本文就由專家帶你來認識它。

●什麼是放射治療？

台北慈濟醫院放射腫瘤科主治醫師王聿農表示，首先要知道治療癌症的方式有三大類：手術、放射治療、藥物治療（包括化療、標靶治療、免疫治療）。

手術和放射治療屬於局部治療，目的是清除腫瘤本身及其可能擴散到的鄰近區域；藥物治療則是全身性治療，除了對腫瘤本身有殺傷力之外，還能控制或預防遠端轉移。

放射治療（簡稱放療）是利用具有穿透力的高能量X光，針對身體特定部位，在儘量不傷害正常細胞的情況下將癌細胞殺死。俗稱「電療」，所謂的電不是讓電流穿過身體，是因為X光的台語叫做「電光」，所以，放射治療就被一般民眾稱為電療。

王聿農指出，幾十年前提到放射治療，大家都會聯想到鈷60，是當時放射治療的主力。鈷60本身是放射性物質，是穿透性比較差的放射源，若要讓位於身體深處的腫瘤接收到足夠的放射線劑量，身體表面會累積更高的劑量，對身體的副作用大，近二十年來已甚少被使用。

取而代之的是「直線加速器」，本身不含放射性物質，是藉由電流當場製造出來的放射線，能量高、穿透力強，體表的劑量就相對低很多，同時配合精確的電腦輔助計劃與技術，可大幅提高效能、降低副作用。

(示意圖/常春月刊提供)

●放療在治癌領域 扮演重要角色

王聿農說，有的患者會認為要做到電療是不是已經沒救了？其實放射治療絕非只在癌症末期才會用到，在癌症治療的各個階段都有它扮演的重要角色：

◎手術前縮小腫瘤 例如直腸癌，在腫瘤較大的狀況下，常會在術前先採用化療合併放療的方式來縮小腫瘤體積，以便讓之後的手術能進行得更順利，切除得更乾淨。

◎可代替手術 若是腫瘤長在很難切除的位置，開刀根本開不到，或是一旦開刀可能導致患者重殘，例如在腦部重要構造內（像是腦幹）的腫瘤，想要切取一點點都很困難，便需透過放射線來執行手術無法做到的任務。

◎手術後預防復發 如果病情不是屬於早期，例如已經影響到附近的淋巴結，或是腫瘤已經侵犯到鄰近的其他器官或構造，開刀時雖已把肉眼看得到的腫瘤儘量拿掉，但周遭可能還有肉眼看不到的癌細胞存在，這時候就有必要加上放射治療，目的是為了把癌細胞在局部範圍內清除乾淨，避免之後再復發。

還有一種情況，就是術後將取出的腫瘤標本送病理科檢驗，卻發現一些特徵，例如腫瘤入侵微血管、淋巴管或微神經管道，這些都是復發的危險因子，必須加上放射治療來提升根治的機會。

◎緩和症狀 當癌症病情太嚴重或無法治癒時，放療具有症狀治療的功效，例如癌細胞轉移到脊椎，有時會壓迫到脊髓神經，發生疼痛、影響肢體活動，甚至半癱等神經症狀，這時使用放射線照射被壓迫的部位使腫瘤縮小，症狀可望獲得解除，能改善癌症患者的生活品質。

●常見的疑問與迷思

Q1放療前中後要注意哪些事項？

王聿農提醒，如果照射部位是頭頸部、消化道，可能會影響食慾或因黏膜破損導致進食疼痛與困難，因此，治療前的一段時間應多攝取飲食，以囤積足夠的營養。

(示意圖/常春月刊提供)

此外，頭頸部完成放療之後，可能影響到細微肌肉而導致吞嚥不如以往流暢，較容易嗆到，所以，患者可在放療前先前往復健科諮詢，持續練習此區域的復健運動，可降低治療後所引發的上述問題。

放療期間不要洗掉身上的記號線，那是上治療檯時對位用的。如果是頭頸癌要多注意口腔清潔，因為照射期間與治療之後口水量會變少，比較無法將口腔中的細菌沖刷掉。建議將開始放療後所產生的不舒服記錄下來，在治療期間每週一次的例行門診時拿出來和醫師討論。治療結束之後需按指示進行追蹤檢查，並進行必要的復健。

Q2放療會將好壞細胞都一起殺死嗎？

在放射線照射的當下，治療範圍內的正常細胞雖也會受到損傷，但癌細胞會被殺死得更多，況且損傷和滅亡不一樣，正常細胞有修復傷害的能力，如同汰舊換新一般，放療結束之後會恢復正常的生長速度，再長出好細胞，並不會被放療所根除，所以不需要太在意。

Q3別人出現的副作用，自己也會有嗎？

患者常會有這樣的問題，看到別人做放射治療之後，皮膚變黑像燒焦一樣，會直覺認為做放療就是有這樣的副作用。王聿農強調，這觀念需要釐清，前文提過放射線是局部的治療，「引起的副作用和治療位置有絕對的關係」，例如照射腦部以外的位置，就不會有落髮的副作用；若是照射體內深部的腫瘤，也不會有皮膚方面的副作用。

此外，副作用也和照射劑量有關，像是淋巴癌，所需要的治療劑量很低，因此沒有很明顯的副作用；若是頭頸癌、攝護腺癌要達到根治需要很高的劑量，較容易出現副作用。所以不需要拿別人不相關的治療經驗來投射到自己身上。

Q4同樣的疾病，為何有人需要做放療，有人不需要？

王聿農認為，這可依四個方面來說明：

❶和疾病的病情期別有關，嚴重程度不同，選擇的治療方式也會不一樣。

❷即使是同樣的癌、同樣的期別，但治療上也是有所選擇，以攝護腺癌來說，早期可以選擇開刀，也可以選擇放療。

❸有些情況是與手術開完之後病理的檢驗結果有關，如果發現不好的特徵，暗示著日後的復發率高，就可能需要再加上放射治療。

❹和患者本身條件及意願有關，例如患者就是不想開刀，或是本身的健康條件不允許患者開刀，那就只好選擇不開刀的治療方式。

Q5放療期間會使周遭的人受輻射影響嗎？

王聿農指出，這其實屬於核子醫學科的範疇，核醫科的診斷或治療方式，是把核種（帶放射線的物質）注射到血管內而遍佈全身，例如骨骼掃描、碘131甲狀腺治療，因此，會有讓周遭的人受到輻射影響的疑慮。

(示意圖/常春月刊提供)

而放射腫瘤科的治療方式是當患者進到治療室，打開直線加速器按下開始鍵之後，放射線才會產生、才會穿過身體，當關閉機器之後，整個空間就沒有放射線了，在患者體內也不會留存任何放射物質，患者可安心的與人正常互動。所以，在放療期間沒有「輻射影響他人」的問題。

Q6接受放療時需要住院嗎？

放療過程大約只有十幾分鐘，做完即可返家，不需要住院；除非同時進行化療，可能需要密切監控身體狀況，才會安排住院。

Q7放療期間可以上班嗎？ 絕大多數是可以的，除非副作用嚴重、感覺身體虛弱，或定期的抽血檢驗發現患者的白血球數值太低、不適合接觸人群，就會建議在家休養，其他狀況是不太會受到影響的。