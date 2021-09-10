75歲張姓男子10個月前喝水會不自主從右嘴角流出，被當成顏面神經麻痺治療，2個月前惡化成聲音沙啞、吞嚥困難，就醫確診為下頷腺癌，因癌細胞擴散到顏面神經，引起痲痺及聲音沙啞等症狀。

●下頷腺癌少見 惡化比例高

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方醫師表示，一般顏面腫瘤只要夠大就摸得出來，但此起個案卻無法從嘴巴下面的下頷處摸出來，因為沒有很大，但卻早就擴散，這種腫瘤小卻已經擴散的情況比較罕見，顯見癌細胞相當惡性，癌細胞順著腫瘤四周的綿密神經路徑，四處流竄轉移，目前已經是第四期，無法手術清除，透過化療和放射線治療減緩惡化速度。

許嘉方醫師進一步指出，下頷腺是眾多唾液腺之一，下頷腺癌雖然少見，但是惡性比例高，因此，如果在下巴處摸到腫塊一定要馬上就醫，但若像這起個案摸不出來，卻出現顏面神經麻痺，那就是警訊了。

●顏面神經麻痺 藥物治療3個月內會好

許嘉方醫師說，一般而言，顏面神經麻痺造成嘴歪眼斜的情況，經藥物治療後，大部分會在3個月內痊癒，但如果好不了，這時候就要警覺可能是其他問題所造成，顏面某部位有癌細胞的可能性就很大了，要趕快找耳鼻喉科就診。