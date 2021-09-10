日本電視台一則新聞稱，做超音波檢查前先喝點午後紅茶，有助檢查時更完整看見位於胃後方的胰臟。日本醫界推估可能因為這款奶茶的乳脂比例剛好適合。胰臟癌為什麼難早期發現？

胰臟內分泌神經腫瘤只佔所有胰臟癌的1～3％，目前所知的危險因子只有抽菸，好發年齡平均為50歲。

一般人更應注意的是長在胰管上皮細胞的胰臟腺癌，很痛且很快致人於死。男高音帕華洛帝、音樂人梁弘志、洪一峰等都在宣布罹癌後一年多內辭世。

胰臟在胃後面、腹腔深處，用超音波很難看得清楚，因此難以早期發現癌變，但轉移、惡化速度很快，治癒機會低，每年奪走500多位台灣民眾性命。此外，病人平均五年存活率僅約5％；約僅15％病人可以用手術治療，但術後五年存活率也只有10％，被稱為「醫生也舉白旗投降的癌」。

不過日本醫界找到檢驗胰臟癌的小撇步，就是在照超音波前，讓患者先喝一罐日本知名飲料品牌「午後紅茶」的奶茶，使得發現胰臟癌的患者中，約7成得以早期發現，推測是乳脂肪比例最適合。

胰臟癌的致病原因目前仍不清楚，年紀大、有胰臟癌家族史、吸菸、吃高脂飲食、酗酒，以及曾患有慢性胰臟炎（七～八成因為酗酒）、動過胃部手術等，都是可能的風險因子。

●警示症狀則需視腫瘤發生部位而定

如果是長在胰臟體部或尾部，病人可能沒有任何不舒服，直到腫瘤很大才出現腹痛、胃口差。若長在胰臟頭部則可能會有體重減輕、腹痛和消化不良等症狀，當腫瘤壓迫到膽管時，病人會出現黃疸，皮膚搔癢，甚至解灰白色糞便。

醫師提醒，如果超過40歲，出現上腹悶脹、持續腹痛、體重減輕、食欲不振、嘔吐、腹瀉或黃疸，且原因不明時，要警覺可能是胰臟癌，應盡速至醫院腸胃肝膽科接受腹部超音波、電腦斷層掃描、核磁共振等檢查。

平日多攝取蔬菜、水果，不菸、少酒、少油脂，健康的生活型態仍是防癌的不變法則。

●認識不同的胰臟癌