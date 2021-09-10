新冠疫情持續蔓延，隨季節轉涼入秋也即將碰上流感高峰期，對於全球流行病防治都是重大的挑戰。WHO 近期宣告新冠病毒不斷演化有可能演變成流感化，病毒不會完全消失，因此未來將針對新冠流感化進行相關預防對策。

美國疫苗藥廠 Novavax 於 8 日率先宣佈針對旗下流感與新冠疫苗結合的新疫苗 NanoFlu/NVX-CoV2373，將在澳洲展開第 1/2 期臨床試驗，預計明年上半年公告試驗結果。

●兩款疫苗相關臨床試驗

Novavax 的次單位新冠疫苗 NVX-CoV2373 與流感疫苗 NanoFlu 都已經通過 3 期臨床試驗。今年 6 月，Novavax 公告 NVX-CoV2373 在美國、墨西哥執行第 3 期臨床試驗結果，顯示 NVX-CoV2373 的整體有效性為 90.4%，抗中度、重度、住院與死亡的有效性達 100%。

流感疫苗 NanoFlu 針對 65 歲以上受試者的第 3 期臨床試驗則顯示，NanoFlu 的免疫原性表現不劣於（non-inferior）其他流感疫苗，且能誘導 T 細胞反應，達到主要臨床試驗終點。

此次 NanoFlu/NVX-CoV2373 結合疫苗會加入 Novavx 的 Matrix-M 佐劑。試驗預計招募 640 名 50-70 歲健康受試者，受試者將間隔 56 天接受兩劑疫苗，以評估此款疫苗免疫原性與安全性。今年 5 月 Novavax 公布的臨床前試驗結果顯示，這款二合一疫苗不僅對於 A 型、B 型流感能有保護力，也能抗新冠病毒。

●日本採購 1.5 億劑 Novavax 疫苗，將由武田生產

近期日本傳出 Moderna 疫苗污染事件，已撤下約 160 萬劑 Moderna 疫苗，這也使得日本政府轉向 Novavax 採購一批新疫苗，此批採購的 1.5 億劑疫苗將由日本武田藥品（Takeda Pharmaceutical）生產。

武田與 Novavax 早在去年 8 月簽訂合作計畫，Novavax 會授權武田生產疫苗抗原的技術，並供應其疫苗佐劑 Matrix-M；武田則負責在日本進行臨床試驗與提交授權申請。若順利獲得許可，武田預計於明年起每年可生產 2.5 億劑 Novavax 疫苗，包含日本採購的 1.5 億劑，其餘 1 億劑將提供其他國家使用。