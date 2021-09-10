紐約時間2001年9月11日早晨8時46分，一架美國航空客機直直撞上紐約世界貿易中心（World Trade Center）雙子星大樓（Twin Towers）北塔，17分鐘後另一架聯合航空客機撞上南塔，接下來2個小時內，兩座高110層樓的雙子星大樓在全世界眼前崩塌，不只紐約人震驚，全世界也跟著揪心。

蓋達組織（al-Qaida）對美國本土的攻擊行動開啟美國長達20年的反恐戰爭，台灣並沒有面臨恐怖主義威脅，隨著911事件邁入20年，當年放送全球的怵目驚心畫面已逐漸變得模糊，對許多台灣人來說，影響最大恐怕只是出國搭機的安檢變得更複雜，不過對親身經歷這場攻擊的紐約人來說，是一輩子的傷痛。

以下揀選14張2001年9月11日美聯社記者在紐約雙子星大樓周遭拍下的畫面，這些照片紀錄了飛機撞上雙塔、紐約曼哈頓天際被漫天濃煙覆蓋、紐約人驚恐逃竄、掩面痛哭、以及消防隊員奔波救援的心碎時刻。

一架美國客機向紐約雙子星大樓靠近，不久後撞上左邊大樓。這是從布魯克林區看到的畫面。一名美聯社員工剛從地鐵站走上來，突然發現自己正經歷一場災難。（圖／美聯社）

飛機撞上雙子星大樓後，火焰及殘骸從第二棟大樓炸開，大樓冒出濃煙。（圖／美聯社）

下曼哈頓民眾湧上街頭，不敢置信看著雙子星大樓在眼前受到攻擊、冒出濃煙。（圖／美聯社）

（圖／美聯社）

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