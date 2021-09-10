台北市松山區某國中9日深夜傳出有1名學生確診，校方緊急通知家長，10日全校預防性停課一天，有確診學生的班級則停課14天。北市教育局晚間證實此消息，並表示該案家人所就讀之國小，也預防性停課一天。

教育局證實，松山區1所國中因確診案例，該班級29人10日起停課14天，該校其餘班級，共624人10日預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

教育局表示，市府並已指派聯合醫院將針對該校師生進行PCR篩檢，針對居家隔離者將按相關篩檢模式進行篩檢，另該案例家人所就讀之國小，該班級27人10日日亦將預防性停課1天，後續視疫調結果再為調整。

教育局指出，各該學校停課期間將進行線上教學，以維護其受教權益，讓學生維持正常上課的狀態，降低停課對於學業的影響。亦會持續與各該學校保持密切聯繫，持續關注居家隔離者各次採檢的結果，隨時預備以因應新的疫情發展作及時的處置。