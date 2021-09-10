立陶宛國家廣播電視（LRT）8日晚間在重點新聞時段播出約15分鐘的「經濟學家談台灣與立陶宛友誼」專題報導，駐拉脫維亞代表黃鈞耀接受採訪，表達期待推動台灣與立陶宛的經貿實質關係。

對立陶宛事務目前由駐拉脫維亞代表處兼轄。台灣預計今秋在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處。

立陶宛6月宣布捐贈台灣2萬劑疫苗，讓不少台灣民眾驚喜、感動。黃鈞耀受訪時說，台灣民眾透過向立陶宛慈善機構捐款，以及購買立陶宛巧克力、啤酒等產品表達感謝；立陶宛在台灣的知名度大增、受到歡迎，這有助促進雙邊交流，政府也期待推動雙邊經貿實質合作。

報導也提到，在立陶宛援贈疫苗前，台灣去年曾捐贈立陶宛10萬片口罩協助對抗疫情。

LRT也採訪了立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特（Aušrinė Armonaitė）、立陶宛主要電子企業之一Teltonika總裁鮑科施提斯（Arvydas Paukštys）、經濟學家傑尼特皮克契聶（Indrė Genytė-Pikčienė）、立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）等人，呈現立陶宛十分期待與台灣在產業、經貿等領域深化合作。

根據聯合信用卡處理中心統計，立陶宛在今年6月首度竄升台灣海外刷卡金額前10大國家地區，自2月下旬至6月底止，台灣7大城市的居民在立陶宛刷卡金額超過新台幣25.37億元，其中光台北市就高達10.45億元，主要消費產品為巧克力、啤酒、餅乾等。

除了搶購立陶宛商品，台灣民眾也曾熱情捐款立陶宛社福機構，其中一家機構在一個月內就募得以往在某公益募資平台近14年才能達成的金額。機構執行長接受中央社採訪時說，「這完全要歸功台灣人」。台灣民眾熱烈「報恩」的現象也曾獲立陶宛媒體報導。