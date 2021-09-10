金曲獎入圍常客客語組合「愛客樂」（iColor）成員邱廉欽（阿Kim）近來熱騰騰入圍「金鐘56」類型音樂節目主持人獎，心情開心，被問到是否下一次就是揮軍金馬，他害羞說：「若有機會斜槓電影，一定全力以赴！」

他們推出新專輯《他鄉尋客》，卻遇上疫情三級警戒，所有宣傳停擺，活動也取消、損失數十萬元，但他們愈挫越勇，不但推出最新MV〈義民七字調〉，更巧思將演出轉為線上售票演唱會，愛客樂iColor由主唱邱廉欽和吉他手戴陽組成，主唱邱廉欽KIM近期除了在音樂會上演出，也在親子音樂劇中扮演重要的『客家方口獅』一角，獻上他個人初次嘗試的舞台劇演出。

由於舞台劇全程演出中，邱廉欽必須一直戴著方口獅的頭，讓他直呼真的不容易，道具很重，脖子肩膀很酸，還要帶著跳舞，他笑說：「為了讓家裡四個小孩看，爸爸要撐住，真正展現硬頸精神，脖子都硬了呀。」