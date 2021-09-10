高雄大遠百即日起至22日舉辦「韓流魅力盡在遠百-韓國物產展」。（柯宗緯攝）

高雄大遠百即日起至22日舉辦「韓流魅力盡在遠百-韓國物產展」。（柯宗緯攝）

疫情衝擊旅遊市場，國人無法出國懷念韓國美食、美景。高雄大遠百即日起至22日舉辦「韓流魅力盡在遠百-韓國物產展」，現場引進韓國特色食品及人氣代購商品與伴手禮、韓國各式泡菜大賞，導入超過萬件來自韓國的道地美食，讓民眾回味韓國的好味道。

高雄大遠百店長黃友誠表示，連續第8年的「韓國物產展」，萬件精選商品零時差、產地新鮮直送，8年來銷售商品可堆疊出近5棟台北101大樓。

此次展出的商品有韓國人的靈魂食物-泡菜、韓國柚子醬、紅棗茶、洋蔥圈餅乾、海苔、蘇打飲料、人蔘禮盒、年糕拉麵、煎餅粉、海帶芽等多種韓國道地零食、伴手禮，最特別的是新鮮直送的韓國紅蟹蟹腳1KG原價1800元特價只要1500元。

還有最具代表性的人蔘雞湯，精選商品每日一物特惠是必搶明星商品，不管是韓團魚餅串、人蔘雞湯、馬鈴薯、綠茶園柚子茶或是韓國调味料系列都是名列銷售榜單，疫情當前國人渴望出國放風，來一趟高雄大遠百即可感受濃濃異國風情。

黃友誠說，透過韓國美食、優質商品和伴手禮，讓我們轉換這二年來受到疫情影響的心情，特別是味蕾的體驗，格外療癒這有點悶的生活，再加上中秋節即將到來，烤肉要好吃重點就在醃肉的醬汁，推薦「蒙古濃醬油」是韓國在地烤肉店用來醃肉的醬油之一，或者在烤肉同時刷在蔬菜、肉品上面都是不錯的選擇售價199元。

中秋伴手禮首選人蔘雞湯、馬鈴薯豬骨湯售價680元，現場特價買一送一；另有人蔘茶包售價590元、高麗紅蔘糖售價250元，還有大人小孩都愛韓國龍王海苔售價285元，現場特惠買一送一；現場同步推出韓國超人氣品牌-ETUDE HOUSE草莓慕斯眼唇彩刷具組原價1490元，獨家特惠只要499元；花漾糅香舒緩洗髮精原價500元獨家特惠只要169元，即可擁有香氛四溢優質髮品，是輕鬆打造韓風儀式感的最佳選擇。

高雄大遠百指出，展售期間推出每日一物，像是最具代表性的人蔘雞湯、馬鈴薯豬骨湯、綠茶園柚子茶等多樣精選商品買一送一，同時推出滿額禮限量大放送，9月22日前，民眾凡於韓國展會場持HAPPYGO卡當日消費滿800元以上即可獲贈韓式炸雞乙份、單筆滿999元以上可獲贈果香沐浴皂(沁萊姆4入／盒)，累計滿1800元(含)以上，贈果香沐浴乳(棉花籽1200g)乙瓶。

另外，高雄大遠百即日起至九月三十日止，推出秋裝新品上市-時髦擺態，特別攜手10大銀行大手筆回饋卡友，持7大銀行指定信用卡於百貨服飾單筆分6期刷滿5000元送200元十足券；HAPPYGO Pay綁定10大銀行信用卡於百貨服飾單筆分6期刷滿5000元送300元十足券；同時還有遠百APP會員獨享活動，於全館單筆消費滿2000元送100元。

值得一提的是，為歡慶高雄大遠百遠百20週年慶，擴大舉辦「高雄鄉親站出來！」即日起本人親持身分證件及遠百APP，且英文字軌開頭E(高雄市)或S(原高雄縣)來店就送100元十足電子抵用券乙張(需先下載遠百APP並完成實名制，每身分證字號限換乙份，限量2000份)，以實際回饋感謝高雄鄉親的支持。