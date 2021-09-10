振興五倍券即將上路，國揚集團旗下的漢神百貨、漢來飯店、漢來美食釋出促銷利多，宣布將以「五倍券滿千送千，加倍奉還」加碼方案配合。漢來美食滿5000元即可獲贈價值5000元之餐飲抵用券。漢神百貨及漢神巨蛋購物廣場加碼可兌換5000元服飾品牌折價券；漢來飯店住宿券最低只要2000元。

漢來美食將於全台41家餐廳推出全品牌「五倍券滿千送千，加倍奉還」加碼方案，民眾只要持紙本五倍券到漢來美食旗下品牌餐廳消費滿1000元，即加贈漢來美食500元餐飲抵用券2張，滿5000元即可獲贈價值5000元之餐飲抵用券。

不過，漢來美食加碼回饋的抵用券，單筆消筆滿2000元即可抵用，並可於漢來美食全台各餐廳（宴會廳及包廂除外）內用使用，等於最低可享75折。

漢神百貨、漢神巨蛋購物廣場配合五倍券政策推出「五倍券神好用」加碼活動，只要出示五倍券（含數位及紙本）即可兌換5000元服飾品牌折價券，可立即使用折抵，持券於配合專櫃消費滿1萬元再加碼送1000元商品券及200餐飲券，最高回饋12％。

漢來飯店推出「五倍券住漢來超狂加碼送」超值方案，住宿券每張500元，振興五倍券支付買4張送1張，平均一張只要2000元，還有機會再獲得高雄市政府加碼送2000元高雄券。