高雄國賓飯店「典藏夜宴」六入月餅禮盒。（業者提供）

高雄福華中秋月餅。（業者提供）

高雄翰品酒店中秋月餅。（業者提供）

高雄義大「詠月禮盒」，耀眼金包裝奢華體面。（業者提供）

高雄萬豪酒店2021中秋節月餅禮盒。（業者提供）

中秋節即將到來，高雄各家飯店、百貨搶攻月餅伴手禮市場，紛紛推出月餅大賞，從新穎包裝、主角月餅到CP值，都成為消費者挑選重點。高雄晶英推出《獺祭燒酎 金箔蛋糕》、國賓飯店將名畫「夜宴圖」躍上中秋禮盒，都令人耳目一新。尚未準備秋節禮品的民眾，近日也搶搭「送禮末班車」，業者盼催出銷量。

高雄晶英國際行館推出限定款《獺祭燒酎 金箔蛋糕》，每條要價1680元，話題性十足。製作相當費工，嚴選蜂農產地直送純正龍眼蜂蜜、台灣紅殼雞蛋、日本紫羅蘭麵粉，並選用新鮮酒粕蒸餾製成、發揮極致香氣的獺祭燒酎，遵古法偱日味，於木框低溫極製、耗時烘烤而成。香醇濃烈的蒸餾酒在長時間烘培後，保留清新淡雅的酒香及溫潤綿密的口感，最後刷上淡淡的獺祭燒酎酒液與清酒凝膠，點綴象徵高貴的金箔。

高雄萬豪酒店推兩款中秋禮盒，「豪月中秋禮盒」精選六款料豐餡美四兩重（150 克）傳統廣式口味，售價每盒1980元。「掬月中秋禮盒」為八粒裝的蛋黃酥及綠豆椪，售價每盒1280元。

高雄翰品酒店月餅禮盒以簡約環保為主要設計理念，禮盒可再利用作為收納盒，搭配色彩亮麗的極光綠外袋，讓收禮的人第一眼就有好心情。嚴選四種口味廣式月餅，分別為棗泥蛋黃、豆沙栗子、鳳梨奶黃、蓮蓉松子，採限量販售，每盒售價880元。

高雄國賓大飯店是月餅界銷售常勝軍，每年熱賣超過28萬顆月餅，今年以著名的《夜宴圖》為設計理念，推出經典不敗的「廣式月餅」結合台灣優質在地食材，今年特別選用台農十七號金鑽鳳梨熬製內餡，打造出微酸甘甜的「金鑽鳳梨」口味。「典藏夜宴」六入月餅禮盒1520元及「夜宴中秋」四入月餅禮盒1020元。

高雄福華今年主打廣式月餅，搭配時尚喜氣的禮盒設計包裝，「映月月餅禮盒」售價980元，有六種口味可以選擇，每款各2顆，包括桂圓棗泥、松子蓮蓉等經典傳統口味外，還有加入創意搭配的新口味，口感十足的蔓越莓五穀及烏龍茶脆梅，或是西式風味的伯爵茶金柚及奶黃火山豆等，創意的搭配令人驚豔。

義大皇家酒店與義大天悅飯店攜手推出「義大詠月禮盒」，大膽採用燦爛耀眼「時尚金」作為禮盒主色；內有鹹香奢華味的「XO干貝」、柔滑棗泥中吃得到蛋香的「棗泥蛋黃」、清新茶香中帶著梅子酸甜的「烏龍茶脆梅」、芬芳濃郁的「御膳黑胡麻」等四款廣式月餅各一個，搭配主廚設計的特製款西點「義巧酥」五個，還有與糕點最速配的多國風味濾掛咖啡五包，每盒定價1360元。

麗尊酒店以「月夕相伴 中秋獻禮 Reunion at the full moon」為核心概念，推出「月夕秋禮- 綠豆椪禮盒」喻為在月夕圓滿之際，雖疫情纏繞，仍期盼能夠透過秋禮的陪伴與祝福，每盒960元。

H2O水京棧Bakery 秋悅禮盒，每盒990元，內有俱樂部磅蛋糕、柚香磅蛋、巧克力蔓越莓磅蛋糕、開心果費南雪，巧克力費南雪、經典瑪德蓮、草莓法式瑪德蓮、杏仁巧克力餅乾、

抹茶菊花玫瑰酥、經典千層蝴蝶酥、精選茶葉包(8入)。

百貨方面也積極搶攻秋節伴手禮市場大餅，高雄大遠百成立中秋禮品專區，於地下一樓異國食品館推出中秋月餅、禮品預購，9月21日前凡持遠百APP或HAPPY GO卡購買中秋節專刊商品單筆滿888元即贈送100元美食餐飲抵用券。

高雄夢時代地下一樓舉辦「中秋禮品預購會」，集結星巴克、陳允寶泉、皇上不上朝、不二緻果、舊振南、方師傅、吳寶春等逾60家品牌，推出逾百款人氣糕餅及禮盒。即日起至9／21止，消費指定中秋禮盒滿2000元贈漢來湯包300元抵用券；滿4000元贈藝奇新日本料理經典套餐1客，各限量200份，送完為止。

大立百貨現正推出一系列中秋經典必吃月餅禮盒以及期間限定品牌優惠，像是馳名中外的半島精品店「月餅禮盒」，每年一開賣總是引發搶購熱潮，尤其是「迷你奶黃月餅」。不容錯過的還有自2019年起連續三年榮獲Monde selection頂級金牌獎之香港高人氣月餅品牌-皇玥，其流心奶黃月餅也是長年的熱銷冠軍。