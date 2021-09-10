有「港版瑤瑤」之稱的香港女星林芊妤，火辣身材不輸台灣宅男女神郭書瑤，原本擁有大好的演藝前途，誰知卻因為2017年被港媒直擊與富少男友在殘障廁所纏綿長達30分鐘，更因此離開待了6年的TVB無線電視。事隔多年，已為人妻的林芊妤近日受訪再提「殘廁事件」，坦言當時因此被家人嫌棄，父親更罵她丟臉，令她相當委屈。

外型亮眼的林芊妤，當年因為殘廁事件重挫形象，甚至與老東家TVB解約，演藝事業一度中斷。幸好林芊妤並未被擊倒，反而成功轉型為瑜珈老師YouTuber，其YouTube頻道「Coffee林芊妤」吸引超過150萬粉絲追隨，其穠纖合度的好身材讓她看起來完全不像已有2歲兒子的媽，成為大批愛美女孩兒們的減重女神。

然而林芊妤近日接受ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》訪問，難得提起當年的殘廁事件，她坦言當年因為此事與TVB解約，已經對未來很無助，然而家人的態度更讓她受傷，「因為家人是傳統福建人，會收到朋友訊息說我很丟臉，爸爸真的是這樣，令我好Hard feeling（難受），覺得全世界怎樣說我都好，如果家人支持我會釋懷的，但當時我沒有。」

林芊妤認為自己沒有做錯事，為何要離開公司？「如果走了就永遠回不來，永遠抬不起頭做人，覺得在哪裡跌倒就在哪裡爬起來。」當年林芊妤被港媒直擊與富少男友在殘障廁所內待了將近30分鐘，期間更傳出女方陣陣呻吟聲，影片曝光轟動全港，林芊妤也為此鞠躬三次道歉，表示自己知道錯了，不應該在公眾場所行為沒有避諱，也會勇敢面對承擔後果。