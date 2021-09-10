西班牙消防人員今天在強風下奮力抑制南部一場野火。當局已撤離約900人，並封閉一條重要公路與數條道路。

這場野火昨天晚間在南部省分馬拉加（Malaga）的貝爾梅哈山脈（Sierra Bermeja）爆發。

安達魯西亞自治區（Andalusia）政府透過聲明表示，當局出動大約250名消防人員與26架滅火飛機前往灌救。

急難事務應變單位表示，大約900人被撤離住家，多半是埃斯特波納市（Estepona）的居民。這個區域深受英國退休人士和度假旅客的喜愛。

多人告訴西班牙公共電視台，警方只給他們幾分鐘的時間離開。

消防人員說，時速達60公里的強陣風和乾熱天氣，加上山區地勢陡峭，讓他們難以完成滅火任務。當地官員懷疑可能有人蓄意引發火勢。

這場野火迫使沿地中海岸的AP-7公路關閉數個鐘頭。另有兩條道路仍封閉中。（譯者：楊昭彥）1100910