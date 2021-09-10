日本汽車工業協會會長、豐田汽車公司社長的豐田章男今天舉行線上記者會表示，日本政府所設的有關減碳等環境保護目標，沒考慮到日本的實情，汽車業550萬人大半數可能失業。

日本朝日新聞報導，日本汽車工業協會（類似台灣區車輛工業同業公會）會長豐田章男今天召開線上記者會時表示，有關政府的防止地球暖化目標，根本沒考慮到日本的實際情況，只是循著歐洲的作法做。

豐田表示，如果政府的環境目標、能源政策等不切實際，日本汽車產業550萬人很可能大半會失業。

為了讓日本的汽車產業得以維持，日本汽車工業協會預定10月就日本的能源政策提出建言，具體指出問題點。豐田認為，要推動再生能源的普及，有必要計算必要的投資額、更新輸電網等，至於費用的負擔，期盼政府一同討論。

他指出，如果要維持日本國內生產1000萬輛車子以及確保員工的就業，就必須整理許多課題，包括計算汽車產業界所需的能源、二氧化碳的排放量、投資、研發等課題，如果在日本國內公司或工廠難以經營的話，政府應有支援的政策及支援的財源等。

針對日本政府擬定的調高再生能源比例的能源基本計畫案，日本汽車工業協會估算結果指出，2030年要達成目標的話，僅就再生能源的相關費用就必須追加25兆日圓（約新台幣6兆4000億元）的投資，要維持電力穩定供應的話，可能每年要花逾一兆日圓的費用。

豐田說：「都沒看到政府在討論成本的問題，聽起來好像什麼都靠民間執行似的。」（編輯：楊昭彥）1100910