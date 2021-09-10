中央氣象局10日凌晨尚未發布強颱璨樹的海上颱風警報，但台北市街頭風勢明顯增強。凌晨1時許，北市警中山分局1樓廁所的輕鋼架天花板，疑因強風逆灌，突然「碰」一聲，整片崩塌，露出排風管道與電線，所幸當時無人使用廁所，否則若被砸中，後果不堪設想。

分局一早聯繫水電包商搶修，同時在颱風來襲前，全面檢修頂樓的排風口，以免各樓層的輕鋼架天花板再度崩塌，釀成災情。

據了解，大樓的每層樓的浴室、廁所，都有設置「共同管道間」，強風可能從頂樓排風口，逆流灌進。若排風口沒裝設風球或導流板，就可能因瞬間狂風灌入，吹破輕鋼架天花板。

凌晨的分局雖僅剩值班人員，但各派出所仍會陸續移送現行犯至偵查隊，等值班偵查佐繕打完移送書後，一早解送至地檢署，所以廁所仍可能有人員出入。所幸事發當時無人使用廁所，沒造成傷害。

事實上，依照中山分局廁所天花板崩塌的情況，當時若有男性正在小便斗旁小解，一定會被從天而降的輕鋼架與木條砸中，就連排風扇，也連著通風管差點落下，搖搖欲墜，現場一片狼籍，讓人怵目驚心。