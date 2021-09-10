由於預測路徑不斷向東修正，專家預估璨樹有機會「貫穿台灣」。(摘自台灣颱風論壇臉書)

璨樹颱風暴風圈侵襲機率。（圖取自氣象局網頁）

強烈颱風「璨樹」來勢洶洶！氣象局今（10日）清晨05：30針對璨樹發布海上颱風警報，原先預估強颱璨樹會在宜蘭、新北交界登陸，但最新一報顯示，恐怕淪為擦邊球。今日將是觀測颱風轉彎角度的關鍵時間。依颱風路徑觀察，若有登陸跡象最快今日傍晚發陸警。目前璨樹颱風暴風圈侵襲機率花東已破80%，北北基桃竹、恆春也都破70%，預估颱風影響台灣時間為11日～13日，特別是12日全台都有明顯雨勢。

據氣象局資料，璨樹颱風今日5時位置在北緯16.9度，東經124.7度，即在鵝鑾鼻的東南方約680公里之海面上，以每小時21轉16公里速度，向西北進行，近中心最大風速每秒53公尺（約每小時191公里），相當於16級風。瞬間最大陣風每秒65公尺（約每小時234公里），相當於17級風以上。七級風暴風半徑180公里，十級風暴風半徑60公里。

根據最新氣象資料顯示，「璨樹」颱風中心目前在鵝鑾鼻東南方海面，向西北移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽構成威脅。颱風及其外圍環流影響，今日巴士海峽及臺灣東南部海面風浪將逐漸增大；基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、中南部、恆春半島及澎湖、金門沿海地區有長浪發生，前往海邊活動請注意安全。

氣象局表示，台灣各地及澎湖、金門大多為多雲到晴，東半部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；基隆北海岸及大台北地區易有較強陣風。受璨樹颱風及其外圍環流影響，今日東半部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，其他地區及馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，澎湖及金門為晴到多雲的天氣。

隨著路徑不斷向東修正，氣象局指出，璨樹未來會從新北、宜蘭交界區域登陸，也有專家預估，璨樹有機會「貫穿台灣」。

明日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、中南部、恆春半島及澎湖、金門沿海地區易有長浪發生，請注意。

「天氣風險Weather Risk」也預估，由於平洋高壓東退的幅度較明顯，璨樹颱風最後路徑從「東部近海北上」的機會較高，但也不排除會直接登陸台灣。研判璨樹颱風陸上警報則可能於週五下午後發布。周六（11日）下半天至周日（12日）一整天，則是璨樹最接近台灣的時候，劇烈風雨會先由東半部擴及北部，之後轉往中南部地區時會較為減緩。