美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，他將要求所有聯邦政府員工都接種COVID-19疫苗。勞工部也將發布規定，要求聘雇人數超過100人的企業須讓員工接種疫苗或每週篩檢。

拜登在白宮公布的上述新措施，將影響美國約2/3的受雇者。由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株快速擴散導致病例激增，美國正採取更為積極且廣泛的措施來讓人民接種疫苗。

拜登說：「我們正處於棘手階段，而且可能維持一段時間。我們可以也將會扭轉COVID-19疫情。」

根據政府高階官員，依據拜登計畫，政府也將要求逾1700萬名醫護人員必須接種疫苗，這些人員的工作地點包括醫院，以及其他參與聯邦醫療保險和補助老殘窮社會計畫的機構。

官員表示，最新疫苗規定將納入約1億名勞工，相當於全美勞工總人數的2/3左右。

但這項計畫可能面臨法律挑戰，並立即引來共和黨的批評。（譯者：楊昭彥）1100910