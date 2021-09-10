美國總統拜登今天下令，要求員工人數逾100人的企業所有員工都須接種COVID-19疫苗，或是每週接受一次病毒檢測。此外與聯邦政府有業務往來的承包商員工也被要求必須接種。

拜登（Joe Biden）今天傍晚在白宮宣布他的最新疫苗接種計劃。拜登稍早也簽署2項行政命令，分別針對聯邦雇員以及與聯邦有生意往來的承包商員工的疫苗接種要求。

拜登表示，將要求員工人數在100人以上的企業，所有員工都必須完成接種，或是每週接受一次COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒檢測。白宮也將要求所有企業必須提供員工疫苗接種有薪假。

接受美國聯邦醫療保險或醫療補助的醫療機構員工，也都必須完全接種疫苗。

拜登也簽署行政命令，要求聯邦部門雇員以及和聯邦政府有業務往來的承包商員工必須接種疫苗，且不能選擇改採病毒檢測。

除了對疫苗接種訂出新規範外，拜登也表示，將對拒絕戴口罩的搭機乘客處以雙倍的罰款。

儘管已經有超過2億美國民眾接種過一劑或2劑疫苗，但Delta變種病毒的肆虐，美國近來確診人數大幅增加，住院與死亡人數也都倍增。

拜登今天嚴厲批評尚未接種疫苗的民眾表示，因為「你的拒絕讓所有人付出代價」，未接種疫苗的人會「造成極大傷害，而他們確實如此」。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的最新統計，全美目前確診人數達4057萬人，超過65萬人病故。（編輯：楊昭彥）1100910