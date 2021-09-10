一天的精神來源從一杯咖啡開始，為帶給廣大咖啡愛好者們更多的咖啡體驗，西雅圖極品咖啡於今年九月再推兩款咖啡新品《咖柏斯濃萃浸泡式咖啡、白咖啡二合一》，在風味與沖泡體驗上給大家全新的饗宴，並於7-ELEVEN門市舉辦『全系列盒裝商品買一送一』活動。即日起至10/19(二)於全台7-ELEVEN任選西雅圖全系列盒裝系列商品，享買一送一優惠。喜愛咖啡的狂熱份子們千萬別錯過了!

西雅圖全系列盒裝商品買一送一 (圖片/西雅圖極品咖啡提供)

還默默的站在飲水機前慢慢等著咖啡萃取嗎？現在有更優雅便利的做法，再也不是你等咖啡而是咖啡等你享用。

『西雅圖咖柏斯濃萃浸泡式咖啡』為濾掛咖啡的愛好者提供全新的沖泡體驗！咖柏斯濃萃浸泡式咖啡採用獨家專利設計的濾袋材質，使注水有更佳的通透性，只需要往杯中一次注水再配合攪拌咖啡粉，靜待180秒，達到完全浸泡、完整萃取，來一杯香醇濃郁的極致咖啡一點也不麻煩。

西雅圖咖啡濾掛沖泡新體驗 (圖片/西雅圖極品咖啡提供)

「西雅圖白咖啡二合一」，源自於馬來西亞道地風味的白咖啡，口感奶香濃郁且毫不甜膩，包裝也以復古樣式呈現超吸睛設計，休憩時候泡一杯彷彿身處異國他鄉的既視感！

西雅圖全系列加購卡娜赫拉帶回家 (圖片/西雅圖極品咖啡提供)

即日起至10/19(二)7-ELEVEN實體門市，除了西雅圖全系列盒裝商品買一送一活動外，還有加價49元可加購”超可愛”『卡娜赫拉』攪拌湯匙乙支(數量有限，換完為止)，還在等什麼！快到最近的7-ELEVEN通通帶回家！

※以價低者折扣。

※本活動不得與其他優惠合併使用。

※本活動不含預購/7-11線上購物中心/多包裝/區域商品，商品數量以該門市實際販售數量為準。

※此活動僅限盒裝規格，單包恕無折扣。

※加價商品隨機不挑款款式以現場為主。