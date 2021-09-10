第八輪AZ疫苗今上午10點起開放預約，符合資格者有2類人，分別是18至22歲年輕人可預約接種第一劑，以及打完第一劑AZ滿10周的民眾，可以預約打第二劑。這波疫苗預計在9月15日至9月23日開打。

第八輪疫苗還是打AZ，這波預約接種的時間為9月10日10時至9月12日12時止。符合資格的對象可以分為2大類別，在7月19日前登記意願的18至22歲年輕人，可以登錄平台預約打第一劑疫苗；以及在9月10日以前，已經打完第一劑AZ滿10周以上的民眾，則可以預約接種第二劑。

第八輪AZ今10點開放民眾預約。（圖／指揮中心提供）

指揮中心補充說，這次開放給第一劑打完10周以上的民眾，包括65歲以上長者、洗腎患者及機構對象等。為了避免數位落差的問題，將請地方衛生局也幫忙安排未在平台預約者打疫苗，並將需求量批次上傳到平台上。

根據指揮中心統計，第八輪符合預約資格民眾共約113萬人，其中有78萬5239人可打到第2劑、35萬212人可接種第1劑。只要是符合這波疫苗接種資格的人，即便沒有收到簡訊通知，還是可嘗試在平台預約看看，符合資格者就能約，反之若不符合，系統就會自動擋掉。