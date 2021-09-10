金磚五國（BRICS）昨日召開高峰會議，會中採納「新德里宣言」，對於阿富汗可能成為恐怖主義溫床感到擔憂，強調應加強反恐合作，避免這樣的場景發生。

第13屆金磚五國（BRICS）高峰會議於台北時間昨晚8時以網路形式登場，由印度總理莫迪（Narendra Modi）擔任主席，中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）和南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）與會。

領袖們會後發表「新德里宣言」（New Delhi Declaration），呼籲阿富汗內部各方勿訴諸暴力，和平解決歧見。

宣言稱：「我們關切阿富汗近來的發展。我們呼籲克制暴力，以和平手段處理局勢。」

與會領袖也強調有必要促成阿富汗內部包容性對話，以確保阿富汗的穩定、和平與法治。

同時，5國領袖對8月26日喀布爾機場外的恐怖攻擊給予「最強烈」譴責，並強調反恐合作的重要性，包括阻止恐怖組織以阿富汗作為避風港以及向其他國家發動攻擊的根據地。

宣言也指出處理阿富汗人道局勢與保護人權的必要性，特別是對婦女、孩童及少數族群。

除了阿富汗議題以外，宣言也觸及了共同對抗新冠肺炎疫情、強化及改革包括聯合國在內多邊體系、加強反恐以及避免外太空軍備競賽等議題。

印度多家電視台轉播了峰會的開幕儀式，莫迪以印度語讚揚金磚五國在過去15年間成功透過諸多成就，讓新興經濟體能在全球舞台上發聲，也讓世界注意到發展中國家的優先項目。

蒲亭則公開指責美國與盟友因撤軍造成了阿富汗今日的局面。他要求世界各國勿干涉阿富汗的內政，尊重阿富汗的主權，讓阿富汗人民依自己的意願打造國家樣貌。

金磚國家合作機制始於2006年，原成員為巴西、俄羅斯、印度與中國，南非於2010年加入，5國總人口占全球近42%、世界生產總值（GWP）逾23%。

中國明年將自印度手中接棒，成為金磚輪值主席國。