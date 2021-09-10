台北市虎林街26年前發生一起震驚社會的滅門血案，警方從年僅16歲的被害人于珊珊電腦查出，她曾於國中時期與老師杜漢成交往，且2人在案發前1小時剛通過電話，認為男方可能和案情有關，立即前往學校逮人。警方見到杜男時，他的臉上滿是傷痕，鞋上還有血跡，就連凶刀也帶在身上，讓他百口莫辯。

據了解，專案小組得知于珊珊和杜漢成的師生戀後，發現他的鞋子與現場血腳印尺寸完全吻合，鞋上還有血跡；後來警方找到杜漢成，他臉上還留著打鬥劃傷的痕跡，同時搜出沾滿鮮血的凶刀，種種跡象都證明他就是凶手；杜男自知法網難逃，便跟著員警回到局裡，不知是否因心情放鬆，竟倒在椅子上呼呼大睡。

警方調查，于珊珊就讀國中一年級時，與相差16歲的杜漢成墜入愛河，禁忌師生戀一談就是4年；後來不倫戀曝光，少女養父母大為光火，不僅禁止2人繼續往來，還扣留杜男的教師證，要求他拿出1200萬元，否則就要提出告訴。當年1200萬能買2棟房子，男師根本付不出來，加上他以為女友移情別戀，進而埋下殺機。

案發當天，杜男帶著事先準備好的水果刀，從後陽台闖進于家，找上于父談判，一聽到對方再度開口討要1200萬元，頓時情緒失控，朝著于父猛刺9刀；衝突期間，于珊珊聽到巨響，趕緊衝出房間，試圖阻止；然而杜男早已殺紅了眼，二話不說便狂砍少女22刀，直到頸部快分離才罷手，接著再持刀殺害于母。

諷刺的是，杜漢成落網後，輾轉從警方口中得知，其實于珊珊生前在電腦裡寫著，要跟最愛的男人一起遠走高飛，他才發現女友並未移情別戀，甚至打算跟著自己私奔，但他卻親手奪走了愛人的性命，當場崩潰到無法自己。1998年，杜漢成遭最高法院判處死刑定讞，同年槍決伏法，為這場悲劇畫下句點。

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