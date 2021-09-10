臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書「不演了新聞台」）

行政院為刺激消費將推出振興五倍券，不受近期本土疫情升溫趨勢影響，院長蘇貞昌昨日（9）親自召開記者會公布細項與樣張。但記者會上一張比較今年五倍券與去年三倍券的背板，因寫著「五倍券政府替全民出一千」，點燃網友怒火，媒體人朱凱翔也痛批：「政府的錢不是民眾的錢？難道是你蘇貞昌自掏腰包？」

蘇貞昌昨日宣布按照既定時程啟動，採取紙本券、數位券並行，其中9月22日開始登記綁定信用卡等行動支付者，10月8日就可使用。使用期限至明年4月底；紙本券面額及張數分別為3張1000元、2張500元、5張200元。

但蘇昨誰記者會中，一張寫著「三倍券中低收、弱勢民眾一千政府出」、「五倍券政府替全民出一千」的背板，引起網路熱議。朱凱翔臉書粉絲專頁「不演了新聞台」昨也發文質疑：「政府的錢不是民眾的錢？難道是你蘇貞昌自掏腰包？」

朱凱翔文章發出後，獲得3000個讚、近500則留言與超過120分享。網友紛紛回應：「這1000元，也是人民自己繳的納稅錢」、「那1000元是大家繳的稅耶，什麼邏輯啊！」「吃老百姓的豆腐已太習慣了！」「當個行政院長，講話沒有邏輯耶，就用呼嚨的就有人會信了」、「現在才知道台灣人民的納稅錢，就是民進黨的錢啊！」「自己挖坑，自己填，還邀功？哪招？」