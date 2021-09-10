台北市虎林街26年前發生3死命案，凶手在案發後火速遭逮，並於3年後槍決伏法。雖然命案告一段落，但凶案現場也淪為凶宅，傳聞當時沒有舉行招魂及超渡儀式，導致靈異事件頻傳。鄰居透露，曾聽說有房客住進凶宅後，半夜床會突然飄起來。不僅如此，曾租下該處的性感女星熊熊，也遇過難以解釋的現象。

據了解，事發公寓後來被投資客買下，卻一直沒有進行招魂等民俗儀式；有一說法是，3人死得太冤、太悽慘不肯走，導致公寓內鬼影幢幢，不僅室內異常陰冷，也常有特殊的事情發生。住過凶宅的房客描述，曾在半夜看到有黑影打開冰箱，小孩也不停哭鬧，甚至有人睡到一半，發現整張床浮在半空，嚇得連夜搬家。

性感女星熊熊也住過凶宅。（圖／翻攝自熊熊臉書粉專）

此外，熊熊也曾在節目《麻辣天后傳》節目中透露，她過去為了省錢，以每月8000元租下虎林街某公寓，該民宅格局相當詭異，前後2個房間中間隔了一個「天井」，且時常感到陰冷；更令人毛骨悚然的是，房東還在家中放法器，並叮囑她們不要打開某扇門，讓她心裡直發毛，無奈當時手頭不寬裕，只好硬著頭皮租下。

沒想到，室友搬進公寓不久就開始生病，甚至會問「你是不是有一起睡覺，我有聽到你的聲音」等奇怪的話，後來更直接臥病不起；可怕的是，2人決定退租後，找來男性友人幫忙搬家，一掀開床底下竟驚見滿滿的符咒。據悉，現任屋主接手凶宅後，將隔間全部打掉、重新裝潢，隔成套房出租，從此不再傳出怪事。

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