泰安派出警犬「A弟」因罹癌不幸往生，生前可愛模樣深植人心。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

泰安派出警犬「A弟」罹癌往生，牠生前照片被加上文字，祝牠一路好走。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲警分局泰安派出被譽為全台最美的警所，每年櫻花祭吸引絡繹不絕的遊客，警所的黑色拉不拉多「A弟」，更是扮演櫻花迎賓大使角色。不過11歲「A弟」因罹患肛門囊腺癌，日前不幸往生到天上當小天使，派出所痛失愛犬相當難過，遊客聞訊後不捨直呼，再也看不到「A弟」穿梭櫻花林萌樣了。

泰安派出所除了熱門櫻花季出名外，還有1隻超人氣的拉不拉多胖毛孩，遊客可以叫不出波麗士大名，但卻總是「A弟、A弟」喊個不停。

泰安派出所長張智賢表示，今年11歲的「A弟」4月份發現罹患肛門囊腺癌，就醫時癌細胞已轉移，醫生宣布活不過1年，員警帶回所內讓牠自在度過餘生，「A弟」在對抗病魔4個月後，於8月15日下午5時許往生，到天上當小天使了。

張智賢指出，「A弟」在所內生活9年，就像家人一樣，8月初身體明顯變差，同仁帶去散步時，牠沒體力走回來，同仁立刻抱著50多公斤的「A弟」回來休息；「A弟」往生前，愛狗人士前來助念，派出所在牠死後買金紙一同火化遺體，讓牠安詳的走，當時所內籠罩一片悲傷氛圍，大家非常不捨。

胖嘟嘟的「A弟」是隻公黑拉不拉多犬，小時候在緝毒犬訓練中心培訓，因穩定性不夠當不成緝毒犬，到泰安派出所化身為另類「便衣警力」，成了櫻花祭迎賓大使而小有名氣，更拍過警分局的春節宣導短片，超萌模樣粉絲多到爆。如今到天上當小天使，遊客聞訊後難過說，「再也看不到A弟穿梭在櫻花林模樣了！」