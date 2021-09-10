前藍委顏寬恒8日宣布投入罷免台中立委陳柏惟的志工行列，並在臉書發長文批陳柏惟令台中第二選區選民失望，升高此場罷免戰火。對此，有港媒注意到，顏寬恒表態後，民進黨內未做相關表態及意見，分析認為綠營對幫助陳的態度是相對保留，並指立院副院長蔡其昌在受訪時表示，罷免案的主角是陳柏惟，「這不是民進黨的問題」。

陳柏惟罷免案將於10月23日投票，昔日對手顏寬恒先是於8月4日請辭國民黨副祕書長，表示「全部心力放回故鄉」，之後更於本月8日在臉書發表「致柏惟兄」千字長文，宣布將以義工身分參與罷免團體的活動，聽候鄉親差遣。

對於嚴寬恒的表態，港媒《中評網》9日報導，值得注意的是，當初稱會協助陳柏惟度過罷免案的民進黨，尚未對此有任何動作和發聲，顯見在外界普遍認為陳柏惟遭罷免機率高、綠營在此情形下對是否協助陳柏維，態度較為保留。

針對外界關注民進黨對陳柏惟罷免案的態度，《中評網》報導，蔡其昌9日出席「全台地政士公會聯合會理監事聯席會議」受訪表示，罷免案的主角是陳柏惟，不是民進黨的問題，但以他個人立場，若陳需要協助，他個人會幫忙，相信黨的立場也是相同。