面對外界質疑阿富汗臨時政府陣容沒有女性成員，塔利班組織一名發言人在接受當地電視台訪問時回應，女性的本份就是生育，不是參與政治。

塔利班組織8月取得阿富汗政權，本月7日宣布成立臨時政府，但內閣陣容卻全為自家人且沒有女性，引發外界質疑聲浪，阿富汗婦女同日也走上街頭抗議。

塔利班在取得政權之初，曾承諾會在伊斯蘭框架下尊重女權。

面對各方質疑，塔利班發言人哈希米（Sayed Zekrullah Hashimi）日前在阿富汗Tolo News新聞台的節目上回應，阿富汗婦女的本份就是生育，然後把伊斯蘭教的倫理教導給子女。

他也提到，婦女不能當部長，「這就像把女性無法負荷的重擔放到她們肩上一樣。」

Tolo News新聞台於8日把節目上傳至YouTube，而阿富汗自由撰稿人Natiq Malikzada次日摘錄了節目片段上傳至推特，並附上英語翻譯。

節目中，哈希米還批評了阿富汗前政府的貪腐情況。

國際特赦組織（Amnesty International）日前表示，4日至7日之間，阿富汗婦女多次冒死上街示威，但她們被塔利班武裝人員對空鳴槍驅散，部分示威婦女遭到了鞭笞。

哈希米聲稱，這些示威者不能代表全阿富汗的女性。

局勢發展令外界對阿富汗女權前景感到悲觀。塔利班早在1996至2001年掌政期間，就已禁止女性工作、就學，出門必須穿全身罩袍且有近親男性陪同，違反相關伊斯蘭律法會被公開鞭刑、石刑，甚至處死。