全球資本市場持續熱絡，帶動保險及證券期貨業飽賺。據金管會統計，包括銀行、證券期貨及保險等金融三業，2021年前7月稅前獲利6562.15億元、年增達2218.53億元或51.07％，創下同期新高，且距離2020年全年創下的新高紀錄只差194億元。

觀察金融三業前7月獲利貢獻，以保險業達近49％稱冠、銀行業近38％居次，證券期貨業則近14％。若銀行維持現有獲利成長步調，保險及證券期貨業至年底獲利不回吐，則今年全年金融業稅前獲利，將有機會創下突破8000億元的新高記錄。

證券期貨業前7月稅前獲利893.75億元、年增達493.33億元或1.23倍。其中，證券商稅前獲利772.43億元、年增達467億元或1.53倍，投信業稅前獲利91.23億元、年增近30億元或48.05％，僅期貨商稅前獲利30.09億元，年減3.66億元或10.84％。

保險業前7月稅前獲利達3192億元、年增達1588億元或99％，其中壽險業稅前獲利3042億元、年增達1537億元或1.02倍，產險業稅前獲利150億元、年增51億元或51.5％，均已雙雙超越去年全年獲利紀錄。

保險局副局長林志憲表示，保險業前7月稅前獲利幾近倍增，主要由全球股市持續熱絡，壽險業積極實現投資利得，帶動前7月投資收益高達8131億元、年增達1728億元或26.99％。產險業稅前獲利成長逾5成，主要亦是投資收益大增挹注。

而銀行業前7月稅前獲利2476.4億元、年增137億元或5.9％，整體表現亦維持穩定。銀行局副局長林志吉表示，主要由於放款持續成長帶動利息淨收益增加，進而挹注整體獲利表現。銀行業全年獲利高點為2019年的4071億元，去年為3078億元、為歷史第4高。