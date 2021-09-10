金管會公布2021年8月信用卡業務市場概況，由於今年所得稅繳稅期限延至6月底，繳稅遞延入帳帶動2021年7月簽帳金額跳升至3354億元，改寫歷史次高。累計前7月信用卡簽帳金額1.77兆元，仍較去年同期小增1.78％，亦為僅次於2019年的同期次高。

金管會統計，7月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5134萬張，月增0.27％、年增4.46％，總有效卡數約3310萬張，月減0.24％、年增2.54％。循環信用額度約988億元，月減3.33％、年減3.42％，簽帳金額3354億元，月增達55.78％、年減7.5％。

7月信用卡簽帳金額衝上3353億元，創下僅次於去年同期3626億元的歷史次高，銀行局副局長林志吉表示，原因均是所得稅繳稅期限因疫情而延至6月底，進而遞延至7月入帳導致。據調查10逾家大型發卡機構，7月單刷卡繳稅金額便大增1089億元。

至於今年7月簽帳金額低於去年同期，林志吉則指出，主因今年疫情相對嚴峻，民眾出外消費意願下滑，且餐飲業因三級警戒多無法內用所致。不過，累計前7月簽帳金額仍達1.77兆元，較去年同期1.74兆元小增1.78％，亦創同期次高。

此外，因應新電支條例7月上路，金管會整合過往電子票證和電子支付業務統計，將悠遊卡、一卡通、愛金卡、遠鑫共4家電票併入電支機構中，並改稱為「儲值卡」。使專營電支機構由原先的5家變為9家、兼營電支機構則自23家降至20家。

據金管會統計，儲值卡截至7月底總流通卡數1.41億張，月增0.7％、年增9.49％，消費總卡數758萬張，月增156萬張或25.91％、仍年減634萬張或45.55％，消費總金額46.2億元，月增6.4億元或16.08％、仍年減達31.1億元或40.23％。

電支帳戶方面，截至7月底總使用者約1421萬人，月增2.3％、年增達47.1％，代收實質交易金額75.3億元，月增6.36％、年增達42.88％。辦理國內外小額匯兌金額約55.2億元，月增6.36％、年增達34.4％，收受儲值金額137.6億元，月增6.75％、年增達1.05倍。

隨著國內疫情漸獲控制、防疫措施逐步鬆綁，普遍用於交通通勤及小額交易的儲值卡，7月使用次數明顯止跌回升。林志吉指出，7月辦理國內外小額匯兌業務金額55.2億元，一卡通便約占33億元、街口支付則約占20餘億元，幾乎全數由2家所貢獻。