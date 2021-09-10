有「小謝金燕」封號的藝人舒子晨，從《大學生了沒》出道後進軍演藝圈，主持功力更是有目共睹，讓她累積不少死忠粉絲，常透過社群網站分享生活點滴的她，透露日前去施打新冠疫苗，不過因為遮住小黃卡疫苗廠牌，慘遭網友留言嗆聲，她則是霸氣反擊。

舒子晨8日順利完成接種疫苗，打完後她表示症狀僅有「手臂酸酸的」，沒想到後來竟吃了「副作用全餐」，不僅手指、腳趾麻到握不起來，還畏寒冷到在大熱天得穿棉襖加圍巾睡覺，起床後不僅打針的地方超痛，頭還昏昏沉沉彷彿有100公斤重，此外還有「走路有點飄，皮膚碰一下就痛」等症狀，這讓躺在床的她不禁表示：「看來我真的挺年輕的」。

舒子晨打完疫苗後吃了「副作用全餐」。（圖／nikita.hsu IG）

不過她曬岀的黃色疫苗接種卡，卻見用健保卡把上面個人資訊欄蓋住之外，連疫苗廠牌也不得而知，此舉引起網友不滿出征，留言嘲諷：「是不是怕台灣價值儲值不夠被出征？」對此，她則霸氣回擊：「儲你妹」，接著更忍不住反嗆：「你嘴巴塗哪家瀉藥的，這麼會噴」。

舒子晨霸氣反擊酸民。（圖／nikita.hsu IG）

此外，也有許多網友留言關心她狀況：「整天都要注意喔，多喝水多休息，辛苦了」、「我也同一天打，早上打完後，晚上開始痛跟畏寒。今天變成發燒」、「手臂打針處要冰敷，多喝水+吃普拿疼」、「好好睡覺，多喝水，才能讓身體狀況儘快好轉」、「多吃鮭魚、魚湯雞湯，食物改以清淡為主」。

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