萬華區去年4月發生一起于姓房仲因不滿林姓計程車運將糾纏女同事，竟拿藍波刀猛刺對方18刀，造成對方送醫死亡，法院一審判9年8月，高院日前駁回上訴；而于男的妻子在羈押期間請求交保，她說丈夫會發狂殺人是因為「有心魔」，但丈夫平時心腸很軟，連去釣蝦場也因「怕蝦子痛」不敢拔蝦嘴，遭法官駁回請求。

57歲于男從事房仲工作，去年4月11日晚間11點多，因不滿林姓運將糾纏女同事，從松山騎腳踏車到萬華林男住處，在腳踏車上拿起30公分長的藍波刀，若無其事經過林男身邊，轉身高舉藍波刀，猛刺林男背部遭到反擊，他隨後猛刺對方18刀，幸未刺中致命部位，警方隨到到場制伏他，而林姓運將因失血過多，送醫後身亡。

于男供稱，當年因為心情不好，在路上發現林男手中的雨傘像是要攻擊他，才用撿來的藍波刀反擊，他強調並未服用藥物，也未領有身心障礙手冊。林男的弟弟則是痛斥「太可惡」，哥哥家中還有2名念國小的小孩，現不知道該如何告訴他們；法院一審依殺人未遂罪，判于男9年8月，高院在本月8日駁回上訴。

據三立新聞網報導，于男的妻子在丈夫羈押期間，聲請具保停止羈押，她說丈夫會犯案是因為「有心魔」，但丈夫平時很善良、心腸很軟，還說丈夫去釣蝦場時，連蝦嘴也不敢拔，就怕「蝦子痛」，希望法官能給予交保；但法官認為于男涉犯重罪、其惡性重大，無法以具保、限制住居等手段替代，裁定駁回。