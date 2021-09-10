新黨台北市議員侯漢廷也現身「戰鬥藍」記者會。（圖／取自趙少康臉書）

中廣董事長趙少康號召「戰鬥藍」，昨日（9）舉行戰鬥藍集結記者會，國民黨17名立委、14名地方議員到場響應。國民黨4位黨主席候選人也紛紛表達支持，拉攏意味濃厚。值得注意的是，新黨台北市議員侯漢廷也出現在戰鬥藍行列，成為全場唯一非國民黨籍成員，引發熱議。不少網友讚，侯是有勇氣的真戰將。

趙少康昨日發表「戰鬥藍宣言」，強調戰鬥藍成員要為2022及2024的勝選而戰，不能讓民進黨的民粹魔咒繼續傷害台灣；他們來自群眾，群眾的力量就是他們的力量。至於戰鬥藍的定義，趙指出：「戰鬥藍是一種精神，一種態度，一種意念，一種號召、一種行動、一種決心。」

侯漢廷的出現更引發關注，據《中國時報》報導，趙少康被問到是否跨黨派組織？趙表示，這就是一個號召，雖是以國民黨為主體，但不同黨派想來參加都可以，民眾黨想參加也行，甚至民進黨有人想撥亂反正、起義來歸，他也歡迎。

會後趙少康在臉書發文，除刊出現場大合照，更特別刊出國民黨立委許淑華、蔣萬安、洪孟楷、台北市議員徐巧芯、鍾沛君與侯漢廷、新北市議員林國春的獨照。其中侯的新黨身分吸引大批網友注意，照片吸引超過620人按讚，更紛紛其下留言：「哇想不到國民黨以外的人也來了」、「真有勇氣！」「這是真戰將」、「外人請勿再挑撥分化，團結比什麼都重要」。