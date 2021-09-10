新北市蘆洲與三重交界附近，今(10日)凌晨發生街頭鬥毆事件。一名男子與人相約在復興路與五華街口附近談判，未料自己烙來支援的人馬未到而落單，反遭到仇家大批人馬持刀砍殺後開車衝撞，造成男子重傷倒地當場無生命跡象，事後友人趕到，也遭到對方衝撞，經民眾報警將傷者送醫後，仍命危急救當中。

警方調查，遭砍重傷的男子凌晨4時許，與仇家相約談判，但他找來的支援兄弟卻遲遲未到，只剩他獨自在場，對方開著三輛轎車到場，一到場後見他落單，立刻衝下車持刀猛砍，該位男子當場身中數刀，沿路驚逃求救，但仇家卻直接開車自後方衝撞，造成該位男子傷重倒地。

這時遭砍殺的男友有人才姍姍來遲，未料仇家卻殺紅眼，直接開車一路衝撞後逃逸，目擊民眾見狀立刻報警，緊急將傷者送醫，但傷者當時疑無生命跡象。

蘆洲分局表示，因事發第三重與蘆洲的交界地點，全案目前由蘆洲分局偵辦，目前已調閱監視影帶追查行兇者身分，至於傷者支援友人也遭全數帶回釐清，目前正全力緝凶。