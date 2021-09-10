波力-KY(8467)創辦人暨總經理洪進山表示，由於7月開始冰上曲棍球桿月出貨達到10萬支，使得單月營收月增超過5成，8月營收也可望延續7月情況，也比6月增加超過5成，全年維持出貨100萬支目標不變。此外，公司以自有品牌「Bonny」開發的碳纖維汽車輪圈有機會取得大陸本土第一大自有品牌車廠及美國電動車大廠的訂單，最快2年後交貨。

洪進山指出，近期碳纖維原料不足，而原本波力為了碳纖維輪圈的備料，因輪圈產品受疫情影響銷售不佳，剛好用來補足冰上曲棍球桿的需求，加上公司80％採空運運輸，未受海運影響，出貨量在7月起大增，8月一樣維持高出貨量表現，交貨沒有延遲，希望年底前出貨順暢，能達成今年百萬支出貨目標。目前也在洽談明年度訂單，預估2022年單月出貨量將比今年每月增加約1.5萬支出貨。

碳纖維原材料今年漲幅有限，至今約5％，公司也在第3季適度反應價格，產品調升5％幅度，維持毛利率穩定。

至於輪圈部分，因國外疫情影響，今年表現不佳，但有望切入大陸第一大品牌車廠及美國第一大電動車供應鏈。由於電動車講求輕量化，碳纖維輪圈正擁有這個特性，最快預計2年後開始交貨。