湖人今年夏天堪稱是聯盟補強最積極球隊，用多名主力換來全明星控球威斯布魯克(Russell Westbrook)，接著找回中鋒霍華(Dwight Howrad)和老將安森尼(Carmelo Anthony)，與陣中元老詹姆斯(LeBron James)、安東尼戴維斯(Anthony Davis)組成全新陣容，戰力令人相當期待。

OFFICIAL: That's our DJ pic.twitter.com/7iUFwcxHd5 — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 9 2021

最近還迎回控球隆多(Rajon Rondo)，增添季後賽經驗，不過此舉也被外界質疑，因為目前陣容平均年齡實在太高，戰力或許沒帳面看來那麼強大，而籃網在前幾天送走中鋒狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)+4次輪籤+578萬美元，向活塞換來歐卡佛(Jahlil Okafor)和唐布亞(Sekou Doumbouya)。

隨後活塞立即與狄安卓喬丹達成買斷，而據早前報導，覬覦狄安卓喬丹已久的湖人正式簽下他，官方特別發文說：「這是我們的DJ！」據湖人記者布哈(Jovan Buha)表示，湖人之所以要狄安卓喬丹，是想複製2020賽季奪冠模式，以安東尼戴維斯為主，搭配霍華和狄安卓喬丹兩名具有活動力的中鋒。

可惜的是，簽下狄安卓喬丹也暗指馬克蓋索(Marc Gasol)即將離隊，因為湖人目前陣容上限已接近滿員，必須有所取捨，而在引進隆多(35歲)、狄安卓喬丹(33歲)後，湖人陣容平均年齡還是維持「高檔」，這平均超過31歲的陣容是否真能打出競爭力，還有待商榷。

狄安卓喬丹身高211公分體重120公斤，2008年於次輪第35順位被快艇選上，在快艇時期是他生涯最為風光的時候，當時他與保羅(Chris Paul)、葛瑞芬(Blake Griffin)組成赫赫有名的「空接之城」三人組，他們時常在空中作業，接獲保羅的助攻送上精彩的灌籃秀，但之後漸漸走下坡。