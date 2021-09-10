經營5年的大魯閣草衙道，明年農曆年前將轉型為新光三越旗下全新打造的首間國際級生活複合式Lifestyle Outlets購物中心「SKM Park」，9月16日至10月6日壓軸出清，全館滿3000元送500元（電子商品券300元+鈴鹿賽道樂園200元）；大家電/法雅客/[i]store滿1萬元送700元（電子商品券500元+鈴鹿賽道樂園200元）；首6日化妝品滿6000元再加碼送200元電子商品券。10月7日至17日持會員卡扣100點可現抵100元。

大魯閣草衙道Asics GEL-BND女款休閒鞋，原價2400元、特價890元，38折。（大魯閣草衙道提供）

這次壓軸出清，包括周年慶等級的化妝品熱銷特惠組、熱門家用家電福利品出清、優質床墊床包、精選服飾鞋款等，超過百家品牌祭出上萬件破天荒優惠商品，都可搭配滿千送百、卡友禮贈獎活動。

大魯閣草衙道Electrolux完美管家3合1吸塵器HEPA進化版ZB3324-B，原價2萬4900元、特價9900元，4折，展示品出清，限量3台。（大魯閣草衙道提供）

9月16日至29日MUJI無印良品正值周年慶，手機會員享正價品9折優惠、9月30日至10月6日滿2000元贈200元抵用券；9月16日至22日UNIQLO周慶滿額送好禮，單筆滿2000元並掃UNIQLO APP會員條碼，贈隨行卡片式噴霧瓶1個。

大魯閣草衙道ESTEE LAUDER特潤巨霸容量發燒組，原價1萬270元、特價6500元，63折。（大魯閣草衙道提供）

改裝期間，大魯閣草衙道娛樂性業態品牌包含國賓影城、湯姆熊歡樂世界、奧斯丁夢想樂園、遊戲愛樂園、大魯閣棒壘球打擊場、健身工廠、肖跳、滾吧!保齡球館、鈴鹿賽道樂園持續營業。

大魯閣草衙道PHILIPS奈米級抗敏清淨機AC5659，原價3萬8888元、特價1萬9999元，52折，10月1日起販售。（大魯閣草衙道提供）

中秋節、國慶連假館內有多項活動適合家庭客，9月16日至26日全球上市35周年的「森林家族迷你村莊」快閃店台灣首站登場，現場將獨家販售全球35周年限定商品；即日起至10月31日鈴鹿賽道樂園推出「鈴異再現 放肆狂歡」，全日暢遊票價599元（原價980元），再送奧斯丁樂園100元折價券、湯姆熊3枚代幣兌換券、滾吧室內保齡球買1送1兌換券，10月每周六日及國定假日還有由酷奇拉家族的「鬼鈴驚怪」萬聖節表演秀；此外，還有超人氣卡通「汪汪隊立大功」見面會、胖叔叔說故事、大頭哥哥泡泡秀、氣球嘉年華等一系列親子同樂活動。