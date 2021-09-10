9日晚間約9點多，台中忠孝夜市突然出現消防雲梯車、警車與救護車，造成交通一度壅塞。（馮惠宜攝）

9日晚間約9點多，台中忠孝夜市突然出現消防雲梯車、警車與救護車，造成交通一度壅塞。（馮惠宜攝）

台中市忠孝夜市一棟14樓社區，一名49歲張姓女子疑因情感問題爬上15樓頂樓女兒牆，經住戶報警，警察苦勸4小時將她拉下，還被人拍下派出所所長現場使出單手伏立挺身的照片，但這場鬧劇也造成忠孝夜市晚間交通癱瘓。

9日晚間約9點多，台中忠孝夜市突然出現消防雲梯車、警車與救護車，造成交通一度壅塞，原來是忠孝路一棟社區大樓有住戶跑到頂樓女兒牆欲輕生，警消獲報到場，張女站在女兒牆上岌岌可危，警察輪番上陣苦勸，也買水、遞食物她就是不願讓人靠近。

據悉該名女子原本和男友住在該社區，但疑因感情生變，男友搬離，她多次上頂樓欲做出危險之舉，管委會也莫可奈何，9日晚間她被發現又到頂樓還爬上女兒牆，住戶立即報警。

警方到場，張女仍哭訴男友騙光他的錢，情緒激動，轄區第三分局正義派出所所長廖俊賔為搏取信任，還當場單手做伏立挺身，還認乾妹，苦勸一定幫她討公道，以分散注意力，最後，趁女子不注意另一名資深員警緩緩靠近，將其拉回地面救回一命。

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