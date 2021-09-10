氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，中央氣象局最新「路徑潛勢預測圖」顯示，「璨樹」強度仍為「強烈」，將緩慢減弱；受到「太平洋高壓」導引，向西北西轉西北、再轉北朝台灣前進，明後2天威脅最大，但威脅程度與路徑息息相關。若實際路徑如預測路徑從台灣東側北上，則其暴風圈掃過東半部、北部，帶來強風豪雨；但若實際路徑在預測路徑東側，對陸地威脅減輕的幅度，則與偏東的幅度成正比；但若實際路徑在預測路徑西側，則登陸地點將有眼牆的「破懷性」強風，其他陸地的強風豪雨也會加劇。

吳德榮說，從台灣海峽北上的機率已大幅降低。最新歐洲系集模式50次模擬路徑亦有類似之分布，目前預測路徑的「不確定性」仍呈現不同程度的威脅，不過此「不確定性」於今日內將逐漸縮小，對台灣各地威脅的程度也將逐漸明朗，應密切注意最新資料。

吳德榮提及，最新歐洲模式模擬顯示，今日受「太平洋高壓」影響，各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；桃園以南近山區午後有局部雷陣雨，仍有局部較大雨勢的機率。晚起受「璨樹」外圍環流影響，東半部轉有局部陣雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週六、日「璨樹」威脅最大，但不同的路徑，對各地帶來的天氣是不同的，應參考最新「颱風警報」及短期預報的調整；13日颱風遠離、天氣逐漸好轉。14日至16日各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流發展，需防範劇烈天氣；清晨西南部有局部降雨的機率。