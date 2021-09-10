全家(5903)8月合併營收為69.7億元，月增2.11%，為5月以來高點，全家表示，9月營運重點在於掌握開學季與中秋連假的商機，以及99購物節搶攻電商會員經濟，預期當疫情益加穩定、輔以政府五倍券相關振興方案，將有助整體消費市場活絡、拉抬業績成長。

8月中元普渡、東奧奪金、零確診等事件行銷活動一波波，有效帶動買氣，且隨公司行號於疫情降級後陸續恢復上班，推升全家8月合併營收至69.7億元，月增2.11%，但年減9.8%，為5月以來高點，累計1到8月合併營收為551.35億元，年減2.35%。

全家表示，整體營運雖自五月中即籠罩在三級警戒政策影響下，然自6月起，每月營收表現已較上月逐步上揚，8月鮮食各品類業績普遍回溫，常作為午餐的微波主食、調理麵、沙拉，都較去年同期成長近10%，鰻魚專門店系列鮮食、上善豆家的聯名蔬食、健康志向的蛋白纖食餐等操作奏效；隨疫情趨緩、有限度開放戶外飲食後，小確幸型產品代表的霜淇淋，買氣明顯湧現、翻倍成長。

再者，疫情帶動的居家自煮消費需求，在疫後逐漸轉為新常態，可以快速復熱即食的冷凍商品，無論在線下店鋪或線上平台如全+1與全家行動購，都仍持續熱銷成長，其中全+1社群電商平台，手機輕鬆下單、店鋪方便取貨、商品推陳出新，自疫情以來已逐步培養出一批持續回購的忠誠顧客。

截至110年8月31日止，全家便利商店總店舖數達3909家。

全家表示，9月營運重點在於掌握開學季與中秋連假的商機，鮮食、霜淇淋、現煮飲料將陸續推出話題新品，中秋預購也將進到最後衝刺階段，九九購物節搶攻電商會員經濟，皆可望驅動業績，預期當疫情益加穩定、輔以政府五倍券相關振興方案，將有助整體消費市場活絡，進而拉抬業績成長。