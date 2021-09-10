先前跟大陸CBA新疆鬧到兩敗俱傷，只好宣布退出CBA新球季的周琦，被爆出即將加盟澳洲NBL墨爾本鳳凰，不過大陸知名籃球記者蘇群爆料，鳳凰隊並非NBL出價最高的球隊，而是去年冠軍雪梨國王，卻因國王隊股東之一是波格特作罷。

周琦為何這麼討厭澳洲國家隊中鋒波格特，理由就是2019年世界盃籃球賽期間，波格特不僅頻頻在場上出現爭議動作，更在場外嘲諷大陸隊，成為當時大陸全民公敵，就算都打完世界盃，波格特還是繼續發表爭議言論，也讓周琦不想加入他的球隊。

反觀墨爾本鳳凰的股東之一，是上季轉到火箭打球的沃爾，他也第一時間轉發周琦加盟鳳凰隊的新聞，更寫上「歡迎周琦！」，看來已經迫不及待看到他在澳洲打球，周琦將以亞洲外援身分打球，也是NBL新球季第3位用此身份打球的選手。

目前傳出周琦在墨爾本鳳凰的年薪大約400萬人民幣，比起降薪後的CBA頂薪還少200萬人民幣，不過蘇群也爆料某個亞洲籃球聯賽比起鳳凰隊的出價還高很多，卻沒有透露到底是哪個亞洲籃球聯賽，也引發外界不少遐想。