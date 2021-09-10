新北幼兒園群聚累計27人染疫，傳播路徑引起各界關注。對此，台大前感染科醫師林氏璧表示，從血清抗體結果來看，埃及一家人的染疫時間最早，很有可能板橋社區是第一現場，後來傳到幼兒園，小朋友們再傳給家人。不過，埃及爸和2位兄弟一起入境台灣，期間經過多次採檢都沒被驗出來也是很怪，加上裝修工人與工人妻確診，但怎麼被感染的時間序也兜不起來。

林氏璧在談話節目《有話好說》上表示，指揮中心公布幼兒園群聚案中18人的抗體結果，比較值得注意的是埃及一家人，爸媽和小孩都有IgG和IgM，而IgM顯示是近期感染的，因此目前看起來這家人是最早被感染的人，雖然埃及爸爸無症狀不知是何時發病，但媽媽與小孩都是在8月25日發病，其實比幼兒園老師還更早。

林氏璧指出，其他小朋友的家人Ct值都比較低，顯示病毒量高，且幾乎測不出抗體。綜合整體情況來看，他認為這波群聚案，板橋社區應是第一現場，接著往幼兒園傳，同幼兒園的小朋友再傳給各自的家庭。因此感染源看起來很有可能是埃及爸爸。

林氏璧接著說，但是今天指揮中心也宣布，埃及爸爸是和2位兄弟一起入境台灣的，3個人都持有登機前3日的陰性證明，入境採檢也是陰性，居檢期滿採檢同樣是陰性，中間還要安排快篩檢查，但都沒有調查出來，讓人感覺有點怪怪的。

林氏璧坦言，這樣的狀況不是不可能，也許這3名境外案中，剛好有1人是無症狀感染者，接受PCR採檢的時候是偽陰性，解隔離後開始發病、病毒量高起來，就傳染給頻繁接觸的另外2個兄弟，但這樣解釋還是很怪。而且埃及個案是8月16日才居檢期滿，但裝修工人卻是在8月12日至14日去過社區，這樣怎麼被傳染的完全接不上來。

林氏璧也說，要特別注意的是，目前這起群聚中，基因定序確認是Delta的僅10例，而這三個埃及境外案的定序結果還沒出來，裝修工人也不確定是染Delta，他認為搞不好工人與工人的妻子是社區中潛藏的Alpha案例，剛好被揪出來。

林氏璧表示，但也有可能是個案在防疫旅館受感染的，以前就曾發生過，先前有位台商自上海浦東返台確診，原以為病毒是在大陸感染的，但後來才發現是被住在同防疫旅館的歐洲返台旅客感染，檢驗後也發現病毒序列一致。

林氏璧指出，在防疫旅館被傳染的事件，不只台灣發生過，澳洲的首例Delta，經詳細疫調也發現破口是防疫旅館。假如是在防疫旅館被感染，那其實整件事就變得比較合理，也能夠解釋為什麼在隔離14天的過程中怎麼採都採不出來？