54歲女星馬妞（本名：馬維欣）2002年和馮光榮結束5年婚姻，兩人當年離婚鬧翻，多次在節目上演翻牌、和解。最近馬妞上節目回憶過往，透露當年她被診斷罹患子宮肌瘤，馮光榮不僅不心疼，還質疑她是否婚前亂搞、不乾淨，讓她心碎難堪，動完手術後，馮光榮就跟她分房睡，再也沒碰她，馬妞也說幸好當時沒生小孩，要是小孩有什麼病，「你（馮光榮）會怪我自作孽」。

馬妞最近上《單身行不行》，一一細數與馮光榮婚變風波，過去傳出馮光榮曾說：「馬妞是交往過最醜的女人」，馬妞說這點她想替前夫平反，因為每個人對美醜的定義不同，由於馮光榮過去都交往高挑模特兒身材的女生，就這樣看來也許她便不算漂亮，但其實沒有傷害到馬妞，後來兩人鬧離婚，馬妞想離、馮光榮不想，馬妞便問：「你不是說我最醜？」馮光榮回她：「可是妳是最善良的一任」，讓馬妞一度心軟、感到窩心。

馬妞回憶當年想臥床生小孩，卻被前夫逼問房貸問題。（圖／翻攝自東風衛視 Youtube）

馬妞、馮光榮過去曾一同合體上節目。（圖／中時資料照片）

馬妞說，當年和馮光榮因拍戲擦出火花，假戲真做交往3個月就決定結婚，導致婚姻前期她只看到對方的好就投入婚姻，但婚後兩人磨合期吵架兩年，馮光榮不滿被稱呼「馬妞老公」，傷了男人自尊，而馬妞好意幫忙馮光榮安排到大陸工作，兩人反而漸行漸遠，爭執累積越來越多，埋下婚變伏筆。

馬妞淚訴當年生病，卻被前夫誤會是婚前亂搞。（圖／翻攝自東風衛視 Youtube）

對於這樁逝去的婚姻，馬妞在節目上坦承現在還是只記得前夫的優點，「還是很愛他」，但當年發生921大地震，前夫第一件事竟是保護酒櫃，讓馬妞心冷，又加上罹患子宮肌瘤期間，馮光榮從來不陪她看醫生，連她生理期經痛痛到痙攣，前夫也不照顧，最後馮光榮因傳宗接代考量提出想找代理孕母，卻被馬妞打槍，成為離婚的引爆點，最終痛苦結束婚姻。