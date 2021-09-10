台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波（6248）8月自結營收2.87億元，較7月下降約8.56%，但較去年同期成長25.51%，公司表示，8月營收比7月下滑，主要受到出貨遞延，預計第四季業績可望回復成長。

沛波總經理楊韻蒔表示，受新冠肺炎疫情衝擊，導致營建業工地缺工情況嚴重，其次因雨勢影響延遲營建工程進度，致使8月出貨量較前一月減少，但全球鋼鐵業景氣整體需求仍旺，故沛波未來營運將有正面助益。沛波前8月自結營收為25.28億元，較去年同期成長24.43%。

沛波表示，全球碳中和議題迫在眉梢，預期高鋼價時代已不可避免，在鋼價維持高檔趨勢下，隨著第四季至明年農歷春節前傳統產業旺季來臨，營建工地將進入趕工階段，對鋼筋等建築用料需求更加殷切，待疫情穩定缺工狀況趨緩及天候轉佳出貨順暢，將可反應出貨遞延效應，帶動公司業績重回到成長軌道。