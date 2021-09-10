鼎炫-KY(8499)8月營收達2.57億元，創單月歷史新高，年增7.58％；累計前8月營收17.02億元，年成長19.38％。公司指出，8月EMI材料、衡器兩大事業銷售成長，EMI材料因客戶新產品上市開始拉貨，衡器事業則是外銷代工客戶訂單回升所致。

鼎炫-KY表示，EMI材料事業積極強化5G材料垂直整合，攜手日本材料商進行5G新材料開發，希望搶進全球車用電子、移動及穿戴電子和醫用柔性電子等材料市場商機。

此外，衡器事業隨著近兩年完善旗下電子衡器、智能衡器產品規格升級，以及「T-Touch Central」智能秤重雲端管理平台整合與T-Scale區域經銷業務調整等效益逐步顯現，帶動衡器事業今年以來已連續數月呈現大幅成長。

鼎炫-KY看好各國加速5G技術發展及提高普及率，積極研發多款應用5G技術新款材料新品，有望於年底投產上市，增添EMI材料事業銷售動能。